DIRETTA/ Tortona Virtus Bologna video streaming Rai: parla coach Marco Ramondino

DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA: PARLA RAMONDINO

Verso la diretta di Tortona Virtus Bologna, la Bertram Derthona allenata da coach Marco Ramondino andrà a caccia di una nuova impresa, ma già soddisfatta del traguardo raggiunto. Facciamo allora un passo indietro a giovedì, per rileggere le parole di Ramondino al termine della partita dei quarti di finale vinta da Tortona contro Trieste: “Siamo molto contenti della vittoria e della prestazione che ci ha portato a questo risultato. Da parte mia i complimenti ai giocatori per l’ottimo atteggiamento, la forza mentale e la capacità di sostenere l’impatto fisico che una squadra dura e molto esperta come Trieste esprime da inizio anno.

Diversi giocatori hanno trovato energie inaspettate a pochi giorni dall’ottima prestazione con Trento. Ruotando a otto giocatori non era facile, quindi ancora complimenti ai ragazzi”, aveva completato la sua analisi il tecnico. Tortona di certo non ha nulla da perdere: potrà mettere a segno una impresa clamorosa contro la Virtus Bologna questa sera? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA BASKET

La diretta tv di Tortona Virtus Bologna sarà garantita sia in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) sia per gli abbonati su Eurosport 2, questo significa che per seguire la semifinale della Coppa Italia di basket ci sarà anche una doppia possibilità di diretta streaming video, tramite Rai Play oppure su Discovery +. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

ATTENZIONE ALLA MATRICOLA…

Tortona Virtus Bologna, diretta dagli arbitri Paternicò, Rossi e Giovannetti, sarà la seconda semifinale della Coppa Italia di basket 2022: l’appuntamento presso la Vitrifrigo Arena di Pesaro sarà con la palla a due alle ore 21.00 di questa sera, sabato 19 febbraio, per il penultimo atto della sempre affascinante Coppa Italia di basket, trofeo che la Virtus Bologna vorrebbe provare a strappare ai grandi rivali dell’Olimpia Milano (detentrice del titolo), mentre Tortona cercherà la grande sorpresa.

La diretta di Tortona Virtus Bologna vede favoriti sulla carta i campioni d’Italia in carica della Virtus Segafredo Bologna, che “deve” vincere per rispettare il pronostico e arrivare in semifinale. Attenzione però alla Bertram Derthona Basket Tortona, che già tante volte ci ha sorpreso in questa stagione e di certo non avrà nulla da perdere nemmeno nella partita di questa sera contro una big del nostro basket. Tortona Virtus Bologna andrà come previsto o saranno possibili sorprese?

DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Tortona Virtus Bologna vedrà dunque protagonista a sorpresa la formazione piemontese, che si sta ritagliando un ruolo da sorpresa in campionato e pure in Coppa Italia si sta superando. Per Tortona infatti è già stato un bellissimo risultato vincere giovedì il quarto di finale contro Trieste per 94-82, al termine di una partita che ha visto l’attacco in grande evidenza – la Bertram ha segnato più di 20 punti in ogni quarto. Citazioni speciali per JP Macura e Mike Daum, autori rispettivamente di 23 e 22 punti, ma tutta la squadra di coach Marco Ramondino sta stupendo, e oggi naturalmente non avrà nulla da perdere…

L’onore e l’onere del pronostico sarà infatti tutto sulle spalle della Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo, che ha cominciato la Final Eight di Coppa Italia con una bella vittoria per 93-81 contro Brindisi giovedì sera nei quarti. Anche questa partita ha visto gli attacchi in grande evidenza e per la V Nera dobbiamo citare soprattutto i 23 punti di Marco Belinelli, che ha onorato al meglio il ruolo di leader della Virtus. Anche oggi sulla carta la superiorità tecnica dovrebbe essere chiaramente dalla parte dei campioni d’Italia: adesso però bisognerà mettere sul campo ciò che dice questa carta…

