DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: il borsino della serie (gara-3, 16 maggio 2024)

DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA: IL BORSINO

Nel parlare della diretta di Tortona Virtus Bologna dobbiamo dire che anche in gara-2 è stato particolarmente determinante il terzo quarto: se nel primo episodio della serie il 19-2 a favore della Segafredo aveva indirizzato la partita, due sere dopo la Virtus Bologna ha vinto il terzo periodo con un 29-24 che di fatto ha rappresentato il distacco che c’è stato alla sirena (è finita 83-77) e dunque Tortona ha bisogno di trovare una soluzione al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo lungo. Non solo: la Bertram finora ha giocato molto bene il secondo quarto, questo ci dice che forse esiste un problema di intensità nell’approcciare le partite.

Certo non è facile contro una Virtus Bologna che ogni volta può schierare diverse bocche di fuoco, e che ha saputo vincere le prime due gare della serie senza Tornike Shengelia e Ognjen Dobric; la costante in questo momento si chiama Bryant Dunston, che anche in gara-2 ha fornito una prestazione vintage con 10 punti e 7 rimbalzi, tanto che il suo sostituto Ante Zizic ha giocato appena 3 minuti. Luca Banchi è molto bravo a ruotare i suoi giocatori, avendo anche parecchio materiale su cui lavorare; dovrà essere Walter De Raffaele a trovare le risposte giuste… (agg. di Claudio Franceschini)

TORTONA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Appuntamento in chiaro per la diretta tv di Tortona Virtus Bologna: sarà DMAX a mandare in onda gara-3 del primo turno playoff, quindi tutti gli appassionati potranno sintonizzarsi sul canale numero 52 del digitale terrestre. Resta valida l’alternativa della piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di basket Serie A1: in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio e si tratterà di una visione in diretta streaming video, mentre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tabellino play-by-play e boxscore statistico del match, entrambi aggiornati in tempo reale.

TORTONA VIRTUS BOLOGNA: SEGAFREDO PER CHIUDERE!

Tortona Virtus Bologna viene diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Guido Giovannetti e Giacomo Dori: si gioca alle ore 20:45 di giovedì 16 maggio 2024, siamo al PalaEnergica di Casale Monferrato ed è gara-3 di una serie playoff di basket Serie A1 2023-2024 che già stasera potrebbe consegnare alla Segafredo la qualificazione alla semifinale. La Virtus Bologna si è presentata alla post season con grande convinzione: ha battuto Tortona in gara-1 con una straordinaria rimonta nel terzo quarto e ha immediatamente messo in chiaro le cose.

Nel secondo episodio, disputato lunedì sera, la squadra di Luca Banchi ha concesso il bis: adesso la serie si sposta in casa della Bertram ma Walter De Raffaele ha già le spalle al muro, perché come detto perdere stasera significherebbe venire eliminati mentre una vittoria, per quanto importante, lascerebbe comunque le V nere in vantaggio e con un altro match point a disposizione. Vedremo allora cosa ci porterà in dote la diretta di Tortona Virtus Bologna, aspettando che si giochi facciamo qualche ulteriore analisi sulla partita.

DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA: TREND CONFERMATO?

Si sta avvicinando la palla a due di Tortona Virtus Bologna, partita nella quale si potrebbe confermare il trend tra le due squadre nei playoff. Dopo 11 partite, la Bertram non ha ancora battuto la Segafredo: questo è un fatto a prescindere dalle differenze tra le serie nel corso delle ultime stagioni. Quando arriva il momento di fare sul serio, la Virtus Bologna fa sul serio: certo nel corso delle gare ci sono stati momenti in cui Tortona ha dimostrato di poter fare male a questa squadra, soprattutto sul piano delle energie che le V nere devono in qualche modo ritrovare.

Tuttavia, stringi stringi, le partite fino a lunedì sera le ha sempre vinte Banchi; a De Raffaele dunque non resta che studiare qualche utile accorgimento per provare a prolungare una serie che ha preso una direzione chiara, e non ha molto tempo a disposizione. Vincendo, potrebbe instillare qualche dubbio nella mente degli avversari e comunque costringerli a giocare una partita in più, mentre la Virtus Bologna dopo le fatiche di Eurolega vuole arrivare in finale nel minor tempo possibile. Tra poche ore dunque avremo le risposte alle domande che precedono la diretta di Tortona Virtus Bologna.











