Diretta Tortona Virtus Bologna/ Streaming video tv: match point V nere! (gara-3 semifinale, 2 giugno 2023)

DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA: LE V NERE CHIUDONO?

Tortona Virtus Bologna, partita diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Alessandro Martolini ed Edoardo Gonella, si gioca alle ore 21:00 di venerdì 2 giugno: gara-3 della semifinale playoff di basket Serie A1 2022-2023 potrebbe essere quella decisiva per la qualificazione alla finale scudetto da parte della Segafredo, che ha dominato anche il secondo match, oppure quella che prolungherà la serie con una vittoria della Bertram, che spera se non altro di giocare anche la seconda partita al PalaEnergica e poi eventualmente provare a fare ritorno alla Segafredo Arena, per inseguire il sogno.

Al momento però Marco Ramondino deve affrontare la realtà: la semifinale playoff si sta rivelando un dominio da parte della Virtus Bologna, che dopo aver dilagato in gara-1 ha fatto anche meglio martedì sera, dando dimostrazione di come quando arriva la post season, e cioè si gioca per davvero, i ragazzi di Sergio Scariolo hanno parecchio in più di una pur combattiva, orgogliosa e ben costruita Tortona, che ha fatto entusiasmare tutti ma forse deve ancora macinare strada per giocarsi gli scudetti. Adesso vedremo cosa succederà nella diretta di Tortona Virtus Bologna, nel frattempo possiamo fare il solito focus sui temi principali che possono emergere dalla serata del PalaEnergica.

DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Virtus Bologna sarà in chiaro: il canale di riferimento per questa partita è DMAX, che trovate al numero 52 del vostro telecomando. L’alternativa è rappresentata da Eurosport 2, ma in questo caso dovete essere clienti della televisione satellitare perché il canale è presente solo sul decoder di Sky, precisamente al numero 211. Inoltre tutti i match di Serie A1 sono forniti dal portale Eleven Sports, in diretta streaming video: in questo caso, qualora non abbiate sottoscritto un abbonamento alla piattaforma, potrete decidere di acquistare il singolo evento on demand. Ricordiamo infine la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale della Lega, www.legabasket.it, soprattutto per avere accesso a tabellino play-by-play e boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA: SITUAZIONE E CONTESTO

Per quello che è successo fino a qui, la diretta di Tortona Virtus Bologna non dovrebbe avere troppa storia. Le V nere si sono dimostrate tremendamente superiori: lo dice lo scarto medio delle due partite alla Segafredo Arena, un dato che recita 26,5 punti di margine tra le due squadre. Del resto sapevamo che la Virtus Bologna sarebbe stata largamente favorita, considerando tanti fattori: la semifinale dello scorso anno, il calo della Bertram nella parte finale della regular season, soprattutto il fatto che il roster a disposizione di Scariolo sia più pronto a sfide di questo genere.

Certo, nel basket ogni partita fa storia a sé e questo può essere vero soprattutto all’interno di una serie: sicuramente Ramondino avrà studiato qualche accorgimento per provare se non altro a restare più a contatto, il calore del pubblico di Casale Monferrato potrebbe fare il resto e quindi sì, Tortona potrebbe anche forzare gara-4 mettendo qualche sassolino negli ingranaggi avversari. Tuttavia, volendo fare un pronostico secco, dobbiamo per forza di cose dire che ci aspettiamo che la Virtus Bologna si prenda la finale scudetto già questa sera; il parquet ci dirà la sua risposta a breve…











