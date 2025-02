DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA: ORMAI UNA CLASSICA!

Eccoci alla diretta Tortona Virtus Bologna, ormai una grande classica: stavolta si gioca per la 19^ giornata di basket Serie A1 2024-2025, palla a due alle ore 19:30 di domenica 9 febbraio e possiamo subito dire che dopo questo turno ci sarà la lunga pausa, ma non per queste due squadre che infatti si trasferiranno a Torino per giocare la Coppa Italia. Un’occasione in più per dare lustro a una stagione che le vede impegnate anche in campo europeo, la Bertram in Champions League e la Segafredo ovviamente in Eurolega; come detto, sfida classica perché nelle ultime tre stagioni le due squadre sono state avversarie nei playoff.

DIRETTA/ Virtus Bologna Paris (risultato finale 74-77): V Nere rimontate! (Eurolega, 7 febbraio 2025)

Quest’anno la Virtus Bologna, come del resto da sua natura recente, si sta giocando il primo posto in regular season e la vittoria arrivata contro Venezia ha permesso di agganciare il trenino delle seconde all’inseguimento di Trento, una posizione ottima pensando al finale di stagione in cui conterà anche la condizione; fatica leggermente di più Tortona che, dopo aver perso a Trieste, rischia anche di non giocare la post season per la prima volta da quando è arrivata in Serie A1, anche se il passo è diverso rispetto al traballante inizio. Vedremo cosa succederà nella diretta Tortona Virtus Bologna…

DIRETTA/ Virtus Bologna Partizan (risultato finale 71-81): Segafredo ko! (5 febbraio 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO TV

Nessuna diretta tv di Tortona Virtus Bologna che di conseguenza viene affidata in esclusiva alla piattaforma DAZN, per seguire questa partita in diretta streaming video dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA: LE SQUADRE SI CONOSCONO

Nella diretta Tortona Virtus Bologna si affrontano due squadre che certamente si conoscono molto bene: come detto hanno giocato per tre volte consecutive una serie di playoff, le prime due in semifinale e la terza nei quarti, la Segafredo ha sempre avuto la meglio con un totale di 9 vittorie contro 2 ma la Bertram si era presa una grande soddisfazione in Coppa Italia, quando da neopromossa era riuscita a vincere la semifinale volando all’ultimo atto. Anche quest’anno Tortona sarà alla Final Eight di Torino, ma essendo arrivata ottava incrocerà la testa di serie numero 1, che come sappiamo è Brescia.

Diretta/ AEK Atene Tortona (risultato finale 93-86) video streaming tv: Hubb 30 punti (4 febbraio 2025)

Ben più sfortunata la Virtus Bologna che, da quarta, dovrà giocare contro Milano ma il percorso stagionale delle V nere non è stato semplice, tra l’inizio pessimo e compromettente in Eurolega e le dimissioni di Luca Banchi che hanno portato all’arrivo di Dusko Ivanovic, fino ad arrivare alla rivoluzione societaria di questi giorni. Nonostante tutto, la Virtus Bologna è ovviamente una squadra costruita per arrivare in fondo in campionato e potrebbe arrivare la quinta finale scudetto consecutiva, intanto vedremo dove la Segafredo e la Bertram si piazzeranno al termine della regular season.