DIRETTA TORTONA WURZBURG (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Prende il via la diretta Tortona Wurzburg, abbiamo già ricordato la vittoria tedesca dell’andata ma ci possiamo tornare, si era trattato di un match tiratissimo che era stato risolto da due liberi di Jhivvan Jackson con 8 secondi da giocare, Davide Denegri aveva avuto il tiro della vittoria ma la sua tripla aveva mancato il bersaglio. Una beffa per Tortona, che a 19 secondi dalla sirena aveva 4 punti di vantaggio grazie al 2/2 di Christian Vital dalla lunetta: poi però Mike James aveva colpito da oltre l’arco e lo stesso Vital aveva perso una banale palla, per poi commettere il fallo che aveva mandato Jackson alla vittoria.

Una serata agrodolce per la guardia del Queens, che aveva chiuso con 23 punti, 4/8 dal campo e 6 rimbalzi ma anche tre palle perse e l’uscita per falli. Tortona aveva avuto un Denegri da 18 punti e 3/6 dal perimetro, ma lo straordinario protagonista della serata era stato il già citato Jhivvan Jackson, assoluto MVP con 34 punti, 9/16 al tiro e 7/11 dall’arco, 5 rimbalzi, 6 assist e 40 di valutazione. In Champions League viaggia a 19,7 punti e 5,8 assist: è lo spauracchio numero uno per la Bertram, vedremo allora come andranno le cose perché finalmente è arrivato il momento di mettersi comodi e lasciare la parola al campo, la diretta Tortona Wurzburg comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

TORTONA WURZBURG STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Saremo su DAZN per la diretta Tortona Wurzburg, dunque non avremo una trasmissione sui canali tv ma una diretta streaming video che sarà riservata agli abbonati della piattaforma.

TORTONA WURZBURG: PER ANDARE AI QUARTI!

La diretta Tortona Wurzburg va in scena alle ore 18:30 di mercoledì 26 marzo 2025, presso il PalaFerraris di Casale Monferrato: sesta e ultima giornata nel gruppo I di basket Champions League 2024-2025, la Bertram è ad un passo dal superare la Top 16 e accedere ai quarti di finale per la prima volta nella sua storia, ma deve stare attenta a non sottovalutare l’impegno. Wurzburg infatti è una delle due squadre che hanno battuto Tortona nel girone: eravamo alla fine di gennaio e i tedeschi si erano imposti per 80-79, ma questa sera la differenza canestri non conterà per qualunque risultato maturi nel match, e ora vedremo il perchè.

Intanto possiamo dire che alla diretta Tortona Wurzburg si arriva con il successo netto che i piemontesi si sono presi in campionato, su questo parquet contro Pistoia: una vittoria che era ovviamente nelle previsioni, e che ha fatto fare un passo avanti a Derthona Basket verso il pass per i playoff. Adesso arriva questo impegno in Champions League per provare a dare un’ulteriore dimensione internazionale al progetto, vincere la competizione sarebbe un gran passo avanti per questa società che negli ultimi anni ha dimostrato di saper lavorare benissimo. Non resta che scoprire come andranno le cose sul parquet tra poche ore…

DIRETTA TORTONA WURZBURG: BASTA VINCERE

Possiamo allora analizzare il contesto della diretta Tortona Wurzburg, per dire che la Bertram ha davvero un piede nei quarti di Champions League: la squadra di Walter De Raffaele ha tre vittorie e due sconfitte nel girone – è ancora imbattuta in casa – mentre i tedeschi hanno un successo in meno. Questo naturalmente ci dice già che, in caso di vittoria, Tortona volerebbe ai quarti di finale, anche se in ogni caso non riuscirà ad arrivare al primo posto in classifica essendo in svantaggio, per differenza canestri, nella doppia sfida diretta contro l’Aek Atene.

Cosa succederebbe invece in caso di sconfitta stasera? Semplice: avendo già vinto all’andata, Wurzburg non avrebbe bisogno di controllare la differenza canestri perché il 2-0 nel doppio confronto sarebbe la discriminante utile per eliminare Tortona. Ecco allora perché Derthona non si può permettere di fare calcoli o prendere sotto gamba l’impegno: resta comunque superiore all’avversaria di questa sera, ma la sensazione che possa trattarsi di una partita tirata sulla scia di quella dell’andata è forte, dunque tra poco scopriremo se per Tortona arriverà la soddisfazione di qualificarsi ai quarti di Champions League.