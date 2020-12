Diretta/ Tottenham Anversa (Europa League) streaming tv: leader del girone

DIRETTA TOTTENHAM ANVERSA: MOURINHO VUOLE IL PRIMO POSTO!

Tottenham Anversa, in diretta dal Tottenham Hotspur Stadium di Londra, in programma giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2020/21. Le formazioni leader del girone si affrontano con i sedicesimi di finale già in tasca. In ballo c’è solo il primo posto, che garantisce lo status di testa di serie nel sorteggio, che al momento è in mano ai belgi, con 2 punti di vantaggio sugli inglesi soprattutto grazie alla clamorosa vittoria dell’andata. Il Tottenham di Mourinho sta volando in Premier League, dove condivide il primato con il Liverpool, ma si è distratto in Europa, con accaduto anche con l’ultimo pareggio in Austria contro il LASK Linz. Un successo casalingo garantirebbe comunque agli Spurs di passare come primi nel girone, dopo aver vinto domenica scorsa il sentitissimo North London Derby contro l’Arsenal. In Belgio l’Anversa ha perso 4-2 nel weekend contro il Genk capolista, restando così al quarto posto in classifica.

DIRETTA TOTTENHAM ANVERSA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Tottenham Anversa sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Europa League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM ANVERSA

Le probabili formazioni di Tottenham Anversa, sfida che andrà in scena presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico José Mourinho con un 4-2-3-1: Hart; Doherty, Sanchez, Tanganga, Davies; Lo Celso, Winks; Bale, Alli, Lucas; Vinicius. Gli ospiti guidati in panchina da Leko schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Butez; Seck, Gelin, De Laet; Miyoshi, Gerkens, Haroun, Hongla, Juklerod; Rafaelov, Benavente.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Europa League tra Tottenham e Anversa queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.30, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 5.50 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 8.50.



