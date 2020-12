Diretta Tottenham Arsenal/ Streaming video tv: derby a Londra (Premier League)

DIRETTA TOTTENHAM ARSENAL: SPETTACOLO A LONDRA

Tottenham Arsenal, in diretta dal Tottenham Hotspur Stadium di Londra alle ore 17.30 italiane di oggi pomeriggio, domenica 6 dicembre 2020, è uno dei tanti derby della capitale che la Premier League ci offre, certamente uno dei più affascinanti per il valore delle due formazioni e la loro rivalità. La diretta di Tottenham Arsenal ci dice che gli Spurs sono la squadra più attesa in questa partita, perché gli uomini di José Mourinho dopo il pareggio contro il Chelsea viaggiano nel gruppo di testa con 21 punti in classifica, mentre l’Arsenal arranca a centro gruppo con appena 13 punti e fino a questo momento i Gunners hanno ottenuto soddisfazioni soprattutto in Europa League nel corso di questa stagione. Tottenham Arsenal potrebbe dunque offrire agli ospiti un’occasione di riscatto per rilanciarsi in classifica, ma chiaramente i padroni di casa avranno idee diverse, anche perché il Tottenham potrebbe essere una delle formazioni più attrezzate per dare la caccia al titolo in una stagione che sta regalando molte anomalie finora.

DIRETTA TOTTENHAM ARSENAL IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Arsenal, piatto forte della giornata di Premier League, sarà trasmessa in Italia sui canali di Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare, i quali di conseguenza avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, una possibilità in più per seguire questo affascinante match.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM ARSENAL

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Tottenham Arsenal. Per gli Spurs (modulo 4-2-3-1) ecco Lloris in porta; in difesa Aurier a destra, i centrali Alderweireld e Dier e il terzino sinistro Reguilon; in mediana la coppia formata da Sissoko e Hojbjerg; sulla trequarti ecco invece per il Tottenham Son, Ndombele e Bergwijn in appoggio al centravanti, che sarà naturalmente Kane. La risposta dei cugini londinesi dell’Arsenal dovrebbe invece concretizzarsi nel 3-4-3 con Leno tra i pali; difesa a tre composta da Holding, Gabriel e Tierney; a centrocampo da destra a sinistra Bellerin, Ceballos, Elneny e Saka; infine Willian, Lacazette e Aubameyang formeranno il reparto offensivo dei Gunners.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Tottenham Arsenal in base alle quote proposte dall’agenzia Snai. Il derby di Londra vede favoriti i padroni di casa degli Spurs e il segno 1 vale dunque 2,05 volte la posta in palio, mentre poi si sale a quota 3,50 per il pareggio (segno X) e fino a 3,85 volte la posta sul segno 2 in caso invece di vittoria dell’Arsenal.



