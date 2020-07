Diretta Tottenham Arsenal/ Streaming video tv, quote e risultato live

Tottenham Arsenal sarà una sfida in programma domenica 12 luglio 2020 alle ore 17.30 valevole per la trentacinquesima giornata della Premier League inglese. Ultima chiamata per l’Europa per entrambe le formazioni che al momento sarebbero fuori anche dall’Europa League. Ottavo in classifica a quota 50 punti l’Arsenal, a una lunghezza di distanza il Tottenham: un North London Derby di sicuro non all’altezza delle aspettative di inizio stagione. Basti pensare che l’anno scorso gli Spurs erano stati finalisti di Champions League, competizione in cui l’Arsenal sperava fortemente di poter tornare a giocare. Il quarto posto è invece lontano 9 lunghezze per i Gunners e ben 10 per gli Spurs, molto dovrà cambiare nel rush finale per “riacchiappare” un posto nelle competizioni europee. Dopo tre vittorie consecutive l’Arsenal ha perso le ultime speranze di rincorsa al quarto posto facendosi rimontare in casa proprio dai Leicester quarto, passando da -6 a -9 a causa del gol di Jamie Vardy nel finale. Il Tottenham è reduce da uno 0-0 poco esaltante col Bournemouth che non ha permesso di dare continuità alla precedente vittoria della formazione allenata da José Mourinho contro l’Everton di Ancelotti.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Per seguire la diretta di Tottenham Arsenal servirà un abbonamento Sky per collegarsi al canale numero 203 del satellite, Sky Sport Football. Sempre gli abbonati alla pay tv satellitare potranno seguire all’occorrenza anche la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it oppure sull’applicazione Sky Go tramite Smart Tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM ARSENAL

Le probabili formazioni del match tra Tottenham e Arsenal che andrà in scena al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Il Tottenham allenato da José Mourinho sarà schierato con un 4-2-3-1 e questa formazione titolare: Lloris; Aurier, Davynson, Alderweireld, Davies; Sissoko, Winks; Bergwijn, Alli, Son; Kane. L’Arsenal guidato in panchina da Arteta giocherà con un 3-4-3 con questo undici di partenza: Martinez; Mustafi, Luiz, Kolasinac; Bellerin, Torreira, Xhaka, Tierney; Ceballos, Lacazette, Aubameyang.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match tra Tottenham e Arsenal, le quote dell’agenzia Snai indicano gli Spurs come favoriti, con la quota per la vittoria interna fissata a 2.40, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.50, mentre la vittoria in trasferta viene offerta a una quota di 2.75. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso del match dalle due squadre, quota per l’over 2.5 proposta a 1.80 e quota per l’under 2.5 offerta a 2.00.



