DIRETTA TOTTENHAM AZ ALKMAAR (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Inghilterra la partita tra Tottenham e AZ Alkmaar è cominciata da poco più di una ventina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa tentano di affacciarsi in avanti con le sortite offensive di Son ma il portiere Owusu-Oduro ne allontana i lanci destinati ai compagni anche al 23′. Ecco le formazioni ufficiali: TOTTENHAM (4-3-3) – Vicario; Porro, Romero, van de Ven, Spence; Maddison, Bergvall, Sarr; Odobert, Solanke, Son. AZ ALKMAAR (4-3-3) – Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe; Clasie, Buurmeester, Koopmeiners; Sadiq, Parrott, Poku. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA TOTTENHAM AZ ALKMAAR INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Gli appassionati di calcio ed i supporters delle due squadre potranno seguire la diretta Tottenham AZ Alkmaar se in possesso di un abbonamento a Now o a Sky. La sfida sarà visibile in streaming sulle app di Now Tv e Sky Go mentre in televisione sarà invece disponibile soltanto sul canale Sky Sport 256.

SI COMINCIA!

Ci siamo con la diretta Tottenham Az Alkmaar, in Europa League gli Spurs hanno la possibilità di girare una stagione che fino a questo momento è stata complicatissima, anche se va detto che nell’ultimo periodo qualcosa sembra essersi raddrizzata. Il Tottenham infatti, dopo aver perso tutte le partite di gennaio in Premier League (quattro, tra cui quelle con Everton e Leicester), ha fatto un filotto di tre successi battendo anche il Manchester United, e ha così evitato di venire coinvolto in quella che sarebbe stata una clamorosa lotta per non retrocedere. Buona anche la reazione contro il Bournemouth, rimontando due gol per andare a pareggiare: forse allora qualcosa si sta muovendo.

Resta però un’annata nella quale, almeno in campionato, il Tottenham non è stato all’altezza delle aspettative; come detto però c’è un’Europa League nella quale tutto sommato si può provare ad arrivare in fondo, questa sera la vittoria è necessaria per eliminare l’Az Alkmaar e poi eventualmente si vedrà. L’appuntamento è di quelli fondamentali e per questo motivo ricco di tensione: noi adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che succederà sul terreno di gioco a Londra, finalmente possiamo dare il via alla diretta Tottenham Az Alkmaar! (agg. di Claudio Franceschini)

TOTTENHAM AZ ALKMAAR, GLI OSPITI CONTANO SU DUE RISULTATI

La diretta Tottenham AZ Alkmaar comincia giovedì 13 marzo 2025 alle ore 21:00. Presso il Tottenham Hotspurs Stadium i padroni di casa hanno bisogno di ribaltare la sconfitta di misura maturata all’andata in trasferta contro gli olandesi, quando non erano neanche riusciti a segnare. Gli Spurs non hanno particolarmente brillato nel weekend di campionato pareggiando appunto anche contro un avversario meno quotato come il Bournemouth proprio tra le mura amiche. I londinesi sono al momento tredicesimi in Premier League con trentaquattro punti come il Manchester United, altra compagine che sta vivendo in generale una stagione al di sotto delle aspettative.

Il compito a cui sono chiamati quindi i biancorossi allenati dal tecnico Martens, forti comunque di due risultati a disposizione. All’AZ basterebbe infatti strappare anche solo un pareggio per poter qualificarsi ufficialmente al turno successivo dell’Europa League, raggiungendo i quarti di finale. Gli ospiti hanno inoltre avuto la possibilità di rinviare i propri impegni in Eredevisie dove si piazzano per ora in sesta posizione a sole tre lunghezze dall’agganciare il Twente e centrare la qualificazione aritmetica a questa competizione anche nella prossima stagione.

TOTTENHAM AZ ALKMAAR, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Tottenham AZ Alkmaar si va verso un 4-3-3 con Vicario, Spence, Gray, Danso, Udogie, Bergvall, Bentancur, Maddison, Johnson, Tel e Son per lo schieramento di partenza degli Spurs del tecnico Postecoglou. Il modulo 4-2-3-1 con Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Alexandre Penetra, Moller Wolfe, Clasie, Koopmeiners, Poku, Buurmeester, Kasius e Parrott dovrebbe invece essere la soluzione tattica selezionata da mister Martens per la compagine proveniente dai Paesi Bassi.

TOTTENHAM AZ ALKMAAR, LE QUOTE

Il fattore campo potrebbe essere determinante anche per le quote della diretta Tottenham AZ Alkmaar. I vari bookmakers sembrano infatti credere parecchio nel possibile successo degli inglesi pagando l’1 ad appena 1.45, almeno secondo Sisal. Poche chances che la sfida si concluda con un pareggio nei novanta minuti visto l’x fissato a 4.75 ed ancor meno probabile appare al momento la vittoria per gli olandes, con il segno 2 che viene appunto quotato a ben 5.75.