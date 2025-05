DIRETTA TOTTENHAM BODO/GLIMT (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Prende il via la diretta Tottenham/Bodo Glimt: è il primo incrocio di sempre tra queste due squadre, ma non la prima volta in cui Ange Postecoglu sfida i norvegesi perché lo aveva fatto anche sulla panchina del Celtic nella stagione 2021-2022, in quello che era il playoff di Conference League. Ricordiamo che in quell’edizione il Bodo/Glimt aveva già inflitto un 6-1 alla Roma pareggiando allo stadio Olimpico, ma si era dovuto accontentare del secondo posto nel girone; ebbene, nel turno intermedio la squadra già allenata da Kjetil Knutsen aveva fatto lo scherzetto a Postecoglu, eliminando il suo Celtic.

Decisivo il blitz a Glasgow, firmato dai gol di Runar Espejord, Amahl Pellegrino e Hugo Vetlesen; inutile la rete scozzese con Daizen Maeda, anche perché al ritorno Ola Solbakken e Vetlesen avevano timbrato il 2-0 con cui il Bodo/Glimt si era preso gli ottavi, e poi sarebbero anche arrivati i quarti con corsa fermata dalla rivincita della Roma. Ora invece si sogna addirittura la finale di Europa League: il pronostico dice Tottenham ma Postecoglu ha imparato a non sottovalutare questi norvegesi, sapendo di dover fare risultato questa sera perché all’Aspmyra sarà durissima: mettiamoci allora comodi, comincia la diretta Tottenham Bodo/Glimt! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA TOTTENHAM BODO GLIMT, STREAMING VIDEO

TOTTENHAM BODO GLIMT, CHE SFIDA!

Appuntamento con la storia a Londra per l’andata delle semifinali di Europa League. La diretta Tottenham Bodo Glimt andrà in scena questo giovedì 1 maggio 2025 alle ore 21:00 e vedrà la prima partecipazione di un club norvegese in una semifinale europea.

Il Tottenham vuole togliersi la nomea di squadra dal palmares vuoto e ha davanti a sé una grande occasione, dato che in campionato la situazione è pessima anche in ottica qualificazione europea. Gli Spurs ai quarti di finale hanno eliminato il Francoforte.

Il Bodo Glimt invece lo ricordiamo purtroppo per aver eliminato un’italiana ovvero la Lazio. Decisiva la lotteria dei rigori all’Olimpico che ha spento le speranze di rimonta che i biancocelesti avevano imbastito fino ai supplementari.

LE PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM BODO GLIMT

Il Tottenham scenderà in campo con il modulo 4-3-3. Tra i pali Vicario, difeso dal quartetto Spence, Danso, Davies e Udogie. A centrocampo ci saranno Bergvall, Gray e Maddison mentre in attacco Johnson, Solanke e Tel.

Risposta del Bodo Glimt con lo stesso identico assetto tattico. In porta Haikin, protetto da Sjovold, Bjortuft, Gundersen e Bjorkan. In mediana ci saranno Kjaer, Brunstad Fet e Saltnes con Hauge, Hogh e Blomberg in avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TOTTENHAM BODO GLIMT

La vittoria del Tottenham è offerta a 1.30 contro gli 8.50 del Bodo Glimt e i 5.75 del segno X del pareggio. Gol e No Gol rispettivamente a 1,80 e 1,95.