Diretta/ Tottenham Brentford (EFL Cup) streaming video DAZN: Mourinho per la finale

DIRETTA TOTTENHAM BRENTFORD: TUTTO FACILE PER GLI SPURS?

Tottenham Brentford, in diretta dal Tottenham Hotspur Stadium di Londra, in programma martedì 5 gennaio 2020 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la semifinale della EFL Cup inglese. Le due formazioni londinese si giocano in un derby l’accesso alla finalissima della Coppa di Lega in un match che oppone due formazioni di categoria diversa. Nelle ultime settimane gli Spurs hanno rallentato il loro rendimento, scivolando al quinto posto in classifica a -7 dal Liverpool, dopo aver diviso la vetta della classifica con i Reds. La squadra di Mourinho però in questa Coppa di Lega non vuole farsi sfuggire l’occasione per giocarsi almeno la finale, da disputare contro la vincente del derby di Manchester previsto nell’altra semifinale. Il Brentford nella scorsa stagione ha sfiorato il ritorno in Premier League, perdendo la finalissima dei play off a Wembley contro il Fulham. In Championship dopo l’ultima vittoria contro il Bournemouth la squadra ha riagganciato però il secondo posto in classifica, proponendosi di nuovo in zona promozione dopo una partenza a rilento: certo che centrare la finale di Coppa di Lega sarebbe un traguardo storico, anche se il pronostico è ovviamente a sfavore delle “Bees” di Londra.

DIRETTA TOTTENHAM BRENTFORD IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Brentford non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite della EFL Cup inglese in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM BRENTFORD

Le probabili formazioni di Tottenham Brentford, sfida che andrà in scena presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico José Mourinho con un 4-2-3-1: Lloris; Doherty, Sanchez, Dier, Davies; Hojbjerg, Winks; Bale, Alli, Lucas Moura; Kane. Gli ospiti guidati in panchina da Thomas Frank schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Daniels; Fosu, Pinnock, Bech Sorensen, Thompson; Dasilva, Janelt, Marcondes; Canos, Forss, Ghoddos.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla semifinale di EFL Cup tra Tottenham e Brentford, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.44, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 4.50, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 6.50.

