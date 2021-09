DIRETTA/ Tottenham Chelsea (risultato 0-0) streaming tv: in campo, si gioca!

DIRETTA TOTTENHAM CHELSEA (RISULTATO 0-0) SI COMINCIA

Eccoci al fischio d’inizio della diretta tra Tottenham e Chelsea, bella sfida per la 5^ giornata di Premier league: prima di dare la parola al campo andiamo a però a vedere come i due club approdano al turno. Cominciamo dagli Spurs, che fermi alla settima posizione della classifica, fin qui hanno messo da parte 9 punti con tre successi e un KO: pure i padroni di casa hanno da migliorare il bilancio reti, fermo ancora sul 3:3.

Decisamente più convincenti in attacco i Blues, che nelle prime 4 giornate di campionato hanno segnato 9 gol su uno solo subito dalla difesa. Il Chelsea pure fin qui ha vinto tre incontri e pareggiato una volta sola e vanta dunque 10 punti e la testa della graduatoria. Ora però diamo la parola al campo: si comincia! (agg Michela Colombo)

DIRETTA TOTTENHAM CHELSEA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Chelsea sarà affidata a Sky Sport (canale 203 Sky Sport Football), che anche per questa stagione ha i diritti per trasmettere le partite di Premier League: naturalmente la visione di questo match del campionato inglese è riservata agli abbonati al servizio, che in assenza di un televisore potranno utilizzare la diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL DERBY DI LUKAKU!

Tottenham Chelsea, in diretta domenica 19 settembre 2021 alle ore 17.30 presso il Tottenham Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata della Premier League inglese. Sfida importante per gli Spurs che stanno vivendo la prima flessione della loro stagione. Il Tottenham ha infatti perso nettamente in casa del Crystal Palace nell’ultima sfida di campionato, per poi pareggiare 2-2 nel match d’esordio di Conference League contro il Rennes. Per gli uomini di Nuno Espirito Santo sarà importante dimostrare di essere competitive contro una delle favorite per la Premier.

L’arrivo di Romelu Lukaku infatti sembra aver portato un valore aggiunto importante al Chelsea già campione d’Europa. L’esordio in Champions League contro lo Zenit non è stato spumeggiante ma è arrivata una vittoria fermata proprio dall’ex bomber belga dell’Inter. In questo derby londinese di lusso l’ultimo precedente è stato vinto dal Chelsea lo scorso 4 febbraio con un rigore di Jorginho, ultima vittoria del Tottenham sul Chelsea in Premier datata 24 novembre 2018, 3-1 con reti degli Spurs di Delle Alli, Harry Kane e del coreano Son.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM CHELSEA

Le probabili formazioni di Tottenham Chelsea, match che andrà in scena al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Per il Tottenham, Nuno Espirito Santo schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lloris; Emerson Royal, Tanganga, Dier, Reguilion; Hojbjerg, Skipp, Winks; Alli; Lucas Moura, Kane. Risponderà il Chelsea allenato da Thomas Tuchel con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Kovacic, Jorginho, Alonso; Mount, Ziyech; Lukaku.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Tottenham Hotspur Stadium, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Tottenham con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Chelsea, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.70.



