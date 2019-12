Diretta Tottenham Chelsea/ Streaming video tv: London calling (Premier League)

Tottenham Chelsea, diretta dall’arbitro Anthony Taylor, è la partita in programma oggi, domenica 22 dicembre 2019, derby di Londra e posticipo che chiuderà la diciottesima giornata della Premier League 2019-2020, il massimo campionato calcistico inglese, in programma alle ore 17.30 presso il Tottenham Hotspur Stadium. Oltre a rappresentare una delle stracittadine più sentite d’Oltremanica, il confronto proporrà l’interessante duello a distanza fra José Mourinho e Frank Lampard, che hanno condiviso insieme un’esperienza proprio tra le fila del Chelsea, quando il portoghese allenava i Blues e il loro attuale tecnico dettava i tempi di gioco a centrocampo. Oggi, l’allievo sfida il maestro, con quest’ultimo che ha ereditato una situazione difficile, dopo l’esonero di Mauricio Pochettino. Con l’avvento dello Special One, gli Spurs si sono improvvisamente destati dal torpore che li aveva colti nei primi tre mesi di stagione, portandosi al quinto posto a quota 26 punti e, soprattutto, a sole tre lunghezze proprio dagli uomini di Lampard, reduci da quattro ko nelle ultime cinque gare del torneo. La stracittadina potrà dire molto sul prosieguo delle due compagini nella loro corsa all’Europa che conta in vista della prossima annata.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IN DIRETTA TOTTENHAM CHELSEA

Per seguire in diretta tv Tottenham Chelsea domenica 22 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro. La trasmissione della partita sarà garantita da Sky Sport, come del resto accade di consueto le gare di Premier League. La visione dell’incontro, dunque, sarà riservata agli abbonati, che potranno scegliere se gustarsi il match comodamente sul proprio televisore o se, in alternativa, beneficiare della diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, fruibile attraverso pc, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM CHELSEA

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Tottenham Chelsea, sfida molto sentita in virtù della profonda rivalità cittadina che divide i sostenitori degli Spurs e dei Blues. Il Tottenham dovrebbe adottare il 4-2-3-1, schierando Gazzaniga fra i pali e, a ridosso della linea dei 16 metri, il quartetto difensivo formato da Aurier, Alderweireld, Davynson e Vertonghen. A fare da filtro in mediana saranno Sissoko e Dier, ai quali spetterà il compito di proteggere non soltanto la propria retroguardia, ma anche di guardare le spalle al trio fantasia composto da Lucas Moura, Dele Alli e Son. In avanti, ovviamente, spazio dal primo minuto all’“uragano” Kane. Il Chelsea risponderà con uno sfrontato 4-3-3, che prevede l’impiego di Kepa in porta e di James, Rudiger, Zouma e Azpilicueta nel pacchetto arretrato. Il terzetto di centrocampo vedrà coinvolti Jorginho (playmaker), Kanté (interno di destra) e Kovacic (interno di sinistra). Gli attaccanti esterni saranno Willian, che a fine stagione, salvo improvvisi colpi di scena, lascerà i londinesi a parametro zero, e l’ex Borussia Dortmund Pulisic, con Abraham al centro del reparto.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico leggermente favorevole al Tottenham, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è infatti quotato a 2,35, mentre il segno a 2,80. Il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari, tuttavia, rappresenta l’opzione più remunerativa: paga 3,60 volte l’importo scommesso. Prevista pioggia di gol, come testimoniano Under e Over 2.5, le cui quote sono rispettivamente pari a 2,35 e 1,55.



© RIPRODUZIONE RISERVATA