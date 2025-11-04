Champions League, Diretta Tottenham Copenhagen, streaming video tv: gli Spurs sono tra le squadre imbattute in questa competizione (4 novembre 2025)

DIRETTA TOTTENHAM COPENAGHEN (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Non abbiamo precedenti ufficiali per la diretta Tottenham Copenaghen, un confronto testa a testa verso la partita di Champions League può quindi essere ricavato dai dati del sito specializzato Transfermarkt. Almeno sulla carta la differenza è nettissima in favore degli Spurs inglesi: il valore della rosa del Tottenham è stimato in 920,60 milioni di euro, i giocatori del Copenaghen invece non vanno oltre i 75,35 milioni complessivi. Questo significa che, a livello individuale, ogni calciatore del Tottenham vale mediamente 31,74 milioni di euro mentre per i danesi questo valore non va oltre i 2,79 milioni.

Un dato nel quale invece le due rose sono praticamente identiche è quello dell’età media, che è di 25,3 anni per gli inglesi e 25,4 anni per il Copenaghen. Ben 23 giocatori del Tottenham fanno parte del giro delle rispettive nazionali, fra gli ospiti sono invece solamente otto. Fin qui i numeri, ma quale sarà il verdetto sul campo per la diretta Tottenham Copenaghen? Ce lo dirà il campo del Tottenham Hotspur Stadium! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA TOTTENHAM COPENHAGEN STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Tottenham Copenhagen dovrete essere abbonati a Sky. Questo vi permetterà anche di guardare il match in diretta streaming.

TOTTENHAM COPENHAGEN, DANESI OSPITI

C’è tanta attesa per la quarta giornata di questa fase campionato di Champions League. La diretta Tottenham Copenhagen, in programma martedì 4 novembre 2025 alle ore 21:00, rappresenta il giro di boa di ambedue le formazioni.

Il Tottenham prima è uscito di scena dalla EFL Cup per mano del Newcastle e poi ha perso in campionato con il Chelsea, ma in Europa la musica è diversa dato che gli Spurs sono una delle otto squadre imbattute dopo tre giornate.

I danesi del Copenhagen hanno raccolto fin qui un solo punto in Champions League, frutto del 2-2 tra le mura amiche contro il Bayer Leverkusen. Due sconfitte invece nelle altre gare contro Qarabag in trasferta e Borussia Dortmund in casa.

LE PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM COPENHAGEN

Il Tottenham scenderà in campo con il modulo 4-3-3. In porta Vicario, difeso dal quartetto Pedro Porro, Gray, Danso e Van de Ven. A centrocampo spazio al terzetto Palhinha, Bentancur e Bergvall mentre davanti ci saranno Odobert, Richarlison e Kudus..

Il Copenaghen replica con l’assetto tattico 4-4-2. Tra i pali Kotarski, protetto da Suzuki, Gabriel Pereira, Hatzidiakos e Meling. In medianaLerager e Clem con Larsson e Achouri esterni. Tandem offensivo Moukoko-Claesson.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TOTTENHAM COPENHAGEN

Favorito il Tottenham padrone di casa a 1.33 contro il pareggio a quota 5 e la vittoria del Copenhagen a 10. Over 2.5 e Under alla stessa soglia rispettivamente a 1.60 e 2.20.