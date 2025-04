DIRETTA TOTTENHAM EINTRACHT (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Il momento di vivere la diretta Tottenham Eintracht è arrivato: quinto incrocio tra le due squadre che si sono sfidate anche recentemente, tre anni fa nel girone di Champions League, in quel caso dopo lo 0-0 di Francoforte il Tottenham si era imposto 3-2 a Londra grazie a una doppietta di Son Heung-Min e una rete di Harry Kane su ruigore, ad aprire e chiudere la sfida i gol tedeschi di Daichi Kamada, poi passato dalla Lazio, e Faride Alidou. Tuttavia 43 anni fa Tottenham e Eintracht erano già state avversarie nei quarti di una competizione europea: in quel caso si trattava della Coppa delle Coppe.

Qualificazione agli Spurs, grazie al 2-0 di White Hart Lane: a segno Paul Miller e Micky Hazard, al ritorno l’Eintracht dopo un quarto d’ora aveva già impattato con Ronny Borchers e Cha Bum-Kun ma la rete di Glenn Hoddle, una delle star degli Spurs, a dieci minuti dal termine avrebbe dato la qualificazione al Tottenham, che tuttavia avrebbe dovuto aspettare due anni per vincere un trofeo internazionale, la Coppa Uefa. Ora vedremo cosa succederà in campo in una partita che promette scintille, ricordandosi che poi ci sarà anche un ritorno: siamo davvero pronti a raccontare la diretta Tottenham Eintracht! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA TOTTENHAM EINTRACHT, STREAMING VIDEO

Se volete assistere alla diretta Tottenham Eintracht dovrete dunque essere abbonati a Sky, pacchetto Calcio. Se per qualche motivo non potete, allora arriverà in vostro soccorso Sky Go su tutti i dispositivi.

TOTTENHAM EINTRACHT, ATTESO SPETTACOLO

In uno scontro interessantissimo di Europa League, il quarto di finale della diretta Tottenham Eintracht sarà seguito con particolare trasporto dagli appassionati. La partita andrà in scena questo giovedì 10 aprile 2025 alle ore 21:00. Gli Spurs hanno riposato ai sedicesimi poiché si sono classificati quarti. Ad insidiare il Tottenham ci ha provato l’AZ, capace di vincere di misura l’andata. Al ritorno invece netta vittoria degli inglesi grazie a Odobert (doppietta) e Maddison.

L’Eintracht ha fatto leggermente peggio del Tottenham, piazzandosi in quinta posizione. Questo ha permesso al club di Francoforte di saltare i sedicesimi ma ritrovarsi l’Ajax agli ottavi, avversario arduo ma superato brillantemente sia all’andata (2-1) che al ritorno (4-1).

LE PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM EINTRACHT

Il Tottenham scenderà in campo con il 4-3-3 con Vicario in porta, protetto dal quartetto Porro, Romero, Davies e Spence. A centrocampo ci saranno Bergvall, Bentancur e Maddison mentre in attacco Johnson, Solanke e Son.

L’Eintracht predilige l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Santos, pacchetto arretrato formato da Collins, Koch, Theate e Brown. In mediana Tuta- Skhiri con Gotze, Larsson e Bahoya sulla trequarti. Unico centravanti Ekitiké.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TOTTENHAM EINTRACHT

Parte favorito il Tottenham, quotato a 1.70 contro i 4.20 per l’Eintracht e i 4.10 del pareggio. Gol a 1.57, No Gol invece fissato a 2.25.