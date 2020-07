DIRETTA TOTTENHAM EVERTON/ Video streaming tv: Mourinho e Ancelotti si ritrovano

Avvicinandoci alla diretta di Tottenham Everton, è doveroso mettere in copertina la sfida fra i due allenatori José Mourinho e Carlo Ancelotti. La loro è una rivalità di lungo corso, a volte diretta come negli anni di Mourinho all’Inter: nella prima stagione nerazzurra dello Special One infatti Ancelotti era ancora sulla panchina del Milan, mentre nella seconda era passato al Chelsea, ma ci fu l’incrocio negli otavi di Champions League. Ricordi dolci per l’Inter e per Mourinho: nel 2008-2009 un derby vinto per parte ma lo scudetto andò ai nerazzurri, mentre nel 2010 tutti ricordano benissimo che cosa successe nella doppia sfida con i londinesi e anche in seguito. Altre volte è stata una sfida per così dire indiretta, come quando Ancelotti arrivò al Real Madrid e conquistò la tanto desiderata decima Champions League che invece al portoghese era sfuggita per tre anni di fila. Peccato soltanto constatare che oggi si tratta di una sfida un po’ in tono minore: Tottenham ed Everton navigano a metà classifica in Premier League e il loro obiettivo massimo è la rincorsa a un posto in Europa League. Mourinho e Ancelotti ci avevano sicuramente abituato a sfide ben più appetitose… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE TOTTENHAM EVERTON

L’appuntamento con la diretta tv di Tottenham Everton sarà garantita questa sera agli abbonati Sky sul canale numero 203 della piattaforma satellitare, cioè Sky Sport Football. In alternativa, gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite sito oppure applicazione di Sky Go.

ORARIO E PRESENTAZIONE

Tottenham Everton, in diretta dallo stadio degli Spurs a Londra, è il posticipo che alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 6 luglio 2020, costituirà un Monday Night di lusso per la Premier League inglese, giunta alla sua 33^ giornata. Il momento dei verdetti è sempre più vicino e possiamo definire Tottenham Everton come uno scontro diretto nella lotta per un posto quanto meno in Europa League, dal momento che dopo la batosta subita a Sheffield anche il Tottenham sembra avere alzato definitivamente bandiera bianca per quanto riguarda l’inseguimento alla Champions League. L’Everton invece è ripartito molto bene dopo il lockdown e ora cerca qualcosa in più della semplice salvezza, rendendo ancora più vivace il sempre appassionante duello fra Carlo Ancelotti e José Mourinho, anche se stavolta la posta in palio non sarà così alta come i due mister ci avevano abituato ovunque.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM EVERTON

Dando uno sguardo anche alle probabili formazioni di Tottenham Everton, la scorsa giornata sicuramente ha sorriso decisamente di più a Carlo Ancelotti che, per questo motivo, dovrebbe confermare in gran parte la formazione titolare che ha portato l’Everton a una preziosa vittoria contro il Leicester, anche perché da mercoledì sono passati inque giorni e quindi l’esigenza del turnover potrebbe essere meno pressante del solito in questo vorticoso finale di stagione. Più probabili invece sorprese in casa Tottenham e non solo perché Mourinho ha avuto un giorno in meno di riposo, avendo giocato giovedì sul campo dello Sheffield. Per gli Spurs è infatti maturata una pesante sconfitta e di conseguenza lo Special One potrebbe cambiare qualcosa, fermo restando che l’esigenza più pressante è quella di riavere Kane e Son al massimo della forma dopo i rispettivi gravi infortuni.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Tottenham Everton, basato naturalmente sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Gli Spurs padroni di casa sembrano essere considerati favoriti in modo piuttosto netto ed infatti il segno 1 è quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,40 che curiosamente è lo stesso valore assegnato sia al pareggio (segno X) sia alla vittoria dell’Everton (segno 2).



