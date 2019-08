Diretta Tottenham Inter/ Streaming video e tv: risultato incerto, chi è il favorito?

La diretta Tottenham Inter, domenica 4 agosto 2019 alle ore 16.00, sarà una sfida amichevole valevole per l‘International Champions Cup che si disputerà al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Prosegue il tour internazionale della nuova Inter di Antonio Conte, che affronterà gli Spurs capaci di raggiungere nella scorsa stagione la finalissima di Champions League, poi persa contro il Liverpool. L’Inter ha deciso di ripartire da una nuova guida quest’anno proprio a causa delle delusioni europee, con l’eliminazione dalla fase a gironi di Champions subita proprio per mano del Tottenham e poi col deludente epilogo in Europa League contro l’Eintracht Francoforte. Un test di livello tra due squadre che coltivano grandi ambizioni per la prossima stagione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Tottenham-Inter, domenica 4 agosto 2019 alle ore 16.00, sarà visibile in diretta tv in chiaro per tutti coloro che si collegheranno su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. Collegandosi sul sito sportitalia.com si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming video via internet, tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM INTER

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Tottenham-Inter, domenica 4 agosto 2019 alle ore 16.00, match dell’International Champions Cup che si disputerà presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Padroni di casa in campo con un 4-2-3-1 disegnato dal tecnico Pochettino con: Lloris; Walker-Peters, Sanchez, Vertonghen, Rose; Sissoko, Winks; Lamela, Alli, N’Koudou; Lucas. Risponderà l’Inter con Antonio Conte che schiererà la squadra con un 3-5-2 e questo undici titolare: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Dalbert; Perisic, Esposito.



