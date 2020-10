Diretta Tottenham Lask/ Streaming video tv: Spurs, match impegnativo in Europa League

DIRETTA TOTTENHAM LASK: MOURINHO NON VUOLE DISTRAZIONI

Tottenham Lask sarà diretta dall’arbitro svedese Mohammed Al-Hakim, e si gioca alle ore 21:00 di giovedì 22 ottobre: siamo arrivati finalmente all’inizio dell’Europa League 2020-2021, a Londra va in scena una partita valida per il gruppo J che comprende anche Ludogorets e Anversa. Non dovrebbero esserci troppi problemi per gli Spurs, in materia di qualificazione ai sedicesimi; José Mourinho punta quello che sarebbe il quinto trofeo internazionale contando solo Champions ed Europa League, e ad aumentare la grandezza di questa impresa ci sarebbe il fatto di averla ottenuta con quattro squadre diverse. Non bisogna però sottovalutare il Lask, che l’anno scorso è stato sorprendente in questa competizione: gli austriaci avevano dimostrato di potersela giocare anche con le big e ora sono pronti a replicare, anzi potremmo quasi dire che partano favoriti per centrare il secondo posto nel girone. Ora, aspettando che prenda il via la diretta di Tottenham Lask, possiamo provare a fare qualche valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA TOTTENHAM LASK IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Tottenham Lask, che non è una delle partite fornite per questo turno di Europa League; tuttavia gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire, al numero 201 che è Sky Sport Uno, il programma Diretta Gol Europa League che mostra azioni salienti e reti in tempo reale dai campi collegati, permettendone anche la visione in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, mediante l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM LASK

E’ possibile che Mourinho faccia un po’ di turnover per Tottenham Lask, contando sulla superiorità della sua squadra e giocando in casa: il portiere può essere il veterano Hart, protetto da una linea difensiva nella quale Alderweireld e Davinson Sanchez sarebbero accompagnati da Doherty e Ben Davies come terzini. In mezzo al campo possibile la conferma di Hojbjerg, Winks invece contende la maglia a Moussa Sissoko mentre nel reparto avanzato dovremmo vedere sia Gareth Bale, il grande ritorno, che Vinicius come esterno e prima punta, mentre le altre due maglie potrebbero essere coperte da Lamela e il giovane Jack Clarke. Il Lask di Dominik Thalhammer gioca con un 3-4-3 nel quale Andrés Andrade, Wesinger e Trauner proteggono il portiere Schlager, mentre i due laterali alzano la loro posizione sulla linea di centrocampo. Potrebbero essere Gruber da una parte e Renner (o Potzmann) dall’altra; nella zona mediana del campo Grgic e Michorl possono scalzare Madsen e Holland che hanno giocato l’ultima partita in Coppa d’Austria, nel reparto avanzato Raguz sarà la prima punta con Goiginger e Eggestein che restano in vantaggio per coprire le corsie esterne.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quello che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su Tottenham Lask. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,30 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, contro il valore di 8,75 che accompagna l’ipotesi del segno 2 per l’affermazione degli ospiti. Il pareggio, eventualità come sempre regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 5,50 volte quanto puntato con questo bookmaker.



