Diretta Tottenham Leicester/ Streaming video tv: ambizioni da titolo (Premier League)

Tottenham Leicester, che sarà diretta dal signor Craig Pawson, si gioca alle ore 15:15 italiane di domenica 20 dicembre: grande spettacolo nella 14^ giornata della Premier League 2020-2021, si affrontano infatti due squadre che in questo momento andrebbero a giocare la prossima Champions League ma che sono anche in concreta lotta per lo scudetto. Il turno infrasettimanale è stato beffardo per gli Spurs, battuti al 90’ sul campo del Liverpool: una sconfitta che ha fatto slittare José Mourinho a -3, ma forse gli ha anche dato la consapevolezza di potersela concretamente giocar per il titolo. Intanto è rimasto al secondo posto, anche a causa del ko interno che il Leicester ha subito dall’Everton: le Foxes sono state agganciate dal sorprendente Southampton ma restano lì sornione, e con un’altra ottima stagione fino a qui a confermare quella passata.

Ricordando che entrambe le squadre sono impegnate in Europa League, hanno superato brillantemente il loro girone e dunque giocheranno i sedicesimi di finale a febbraio con le potenzialità per arrivare sino in fondo alla competizione (soprattutto per quanto riguarda i londinesi), ci possiamo ora mettere in attesa della diretta di Tottenham Leicester dalla quale aspettiamo un grande spettacolo e, mentre aspettiamo che le due squadre scendano in campo, proviamo ad analizzare come potrebbero essere schierate dai loro allenatori, valutandone in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA TOTTENHAM LEICESTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Leicester sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (numeri 201 e 203 del decoder), con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Premier League anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM LEICESTER

Per Tottenham Leicester Mourinho potrebbe operare dei cambi rispetto a mercoledì: nel suo 4-4-2 Reguilon dovrebbe tornare titolare a sinistra con Aurier confermato sull’altro versante, poi spazio per la coppia centrale formata da Alderwiereld e uno tra Eric Dier e Davinson Sanchez. A centrocampo, è ormai diventato intoccabile o quasi Hojbjerg: il danese potrebbe essere ancora titolare, questa volta con Winks per Lo Celso; sulle corsie laterali Moussa Sissoko e Bergwijn sono insidiati da Dele Alli e per la mediana se la gioca anche Ndombélé, davanti invece agiranno Kane e Son Heung-Min che finora, nel solo campionato, hanno portato alla causa 20 gol e 14 assist combinati.

Brendan Rodgers punta sul 4-2-3-1 per le sue Foxes, ancora privo di Soyüncü ma con Jonny Evans che torna dalla squalifica: il nordirlandese dunque farà coppia con Ndidi davanti a Kasper Schmeichel, a destra è tornato Castagne che contende la maglia a Justin mentre a sinistra giocherà Fuchs. In mezzo al campo sarà ovviamente confermato Tielemans; possibilità per il connazionale ed ex Sampdoria Praet ma Nampalys Mendy resta favorito, per quanto riguarda la trequarti i ballottaggi sono Cengiz Under-Albrighton e Barnes-Ayoze Pérez con Maddison che come sempre agirà in posizione centrale piazzandosi alle spalle di Vardy.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato il suo pronostico per Tottenham Leicester emettendo le quote, dunque andiamo a vedere quanto stabilito dal bookmaker. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,05 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 3,50 volte la vostra giocata, infine il successo ospite, per il quale dovrete puntare sul segno 2, ha un valore corrispondente a 3,55 volte l’importo investito.



