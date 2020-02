Diretta Tottenham Lipsia/ Streaming video tv: partita equilibrata (Champions League)

Tottenham Lipsia, partita che viene diretta dall’arbitro turco Cuneyt Cakir, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 19 febbraio: siamo a Londra per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019-2020, e possiamo dire che questo doppio incrocio sia abbastanza equilibrato nelle sue premesse. Certo gli Spurs sono finalisti della scorsa edizione e affrontano una squadra che non era mai arrivata agli ottavi, ma quest’anno la formazione inglese ha faticato parecchio – tanto da esonerare Mauricio Pochettino a novembre – e già nel 2019 era una grande sorpresa, mentre i tedeschi anche grazie all’apporto di Red Bull sono riusciti in poco tempo a diventare un’ottima outsider. Agli ottavi però vedremo quale sia la consistenza della squadra allenata da Julian Nagelsmann, che a dirla tutta non ha avuto un girone particolarmente difficile; lo ha comunque vinto e sta anche contendendo la Bundesliga al Bayern, dunque si tratta di una realtà che va rispettata. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Tottenham Lipsia, nel frattempo possiamo leggere insieme le scelte dei due allenatori nel dettaglio delle probabili formazioni attese in campo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Lipsia verrà trasmessa esclusivamente per gli abbonati alla televisione satellitare, precisamente su Sky Sport Football (numero 203 del decoder, in alta definizione) e i clienti potranno seguire l’andata degli ottavi di Champions League anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go utilizzando come sempre dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM LIPSIA

Come ben sappiamo, José Mourinho deve fare a meno di Kane per Tottenham Lipsia ma intanto si è rivisto Lloris, che dunque andrà regolarmente in porta; davanti a lui giocheranno Davinson Sanchez e Alderweireld, con Aurier e Ben Davies che sono favoriti per le corsie laterali. A centrocampo manche Moussa Sissoko, il ballottaggio riguarda allora Eric Dier e Lo Celso visto che Winks va per una maglia; da valutare ovviamente anche Ndombélé e Gedson Fernandes, l’altro nuovo arrivato Bergwijn sarà titolare con Lucas Moura dall’altra parte, poi Dele Alli agirà alle spalle di Son Heung-Min che viene ora utilizzato come centravanti. Coperta corta per Nagelsmann che deve rinunciare ancora a Orban, Ibrahima Konaté e Kamp: a protezione del portiere Gulacsi ecco allora Upamecano, Halstenberg e Klostermann schierati in linea con un centrocampo nel quale Sabitzer ha ereditato fascia e posizione da Demme, completando la cerniera mediana con Laimer. Sulle fasce corrono Forsberg e Angelino, da valutare però perchè lo svedese dovrebbe spostarsi a destra e allora resta valida l’opzione Mukiele; il numero 10 può agire sulla trequarti ma qui c’è la qualità del nuovo arrivato Dani Olmo, che supporterà i due attaccanti Werner e Yussuf Poulsen (favorito su Schick).

QUOTE E PRONOSTICO

Sono gli Spurs ad essere favoriti nel pronostico di Tottenham Lipsia, ma l’agenzia di scommesse Snai ci presenta un quadro in equilibrio: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha un valore corrispondente a 2,40 volte la somma messa sul piatto, arriviamo invece a una potenziale vincita di 2,85 volte quanto investito sul segno 2 che identifica l’eventualità del successo esterno. Il pareggio, eventualità che viene regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,45 volte la vostra giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA