Diretta/ Tottenham Liverpool (Premier League) streaming video e tv. Mourinho vs Klopp

Tottenham Liverpool, in diretta dal Tottenham Hotspur Stadium di Londra in programma giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata della Premier League inglese. Posticipo che chiuderà il turno infrasettimanale del massimo campionato inglese e sfida sempre suggestiva fra due dei più titolati allenatori internazionali, José Mourinho e Jurgen Klopp. Al momento in classifica comandano le due squadre di Manchester, Liverpool a -7 dalla vetta e Tottenham a -8, seppur finora con una partita disputata in meno. La vittoria sul campo dello Sheffield United ha permesso agli Spurs di rialzare la testa in un momento difficile, con una crisi che li ha allontanati dalla lotta per il vertice. Il Liverpool dopo due stagioni eccezionali che hanno portato in bacheca prima la Champions League e poi un titolo d’Inghilterra atteso trent’anni ha frenato il suo rendimento, vedendo chiudersi anche la sua lunghissima imbattibilità ad Anfield dopo l’ultima sconfitta subita contro il Burnley. Va ricordato che il Liverpool ha vinto gli ultimi 6 precedenti ufficiali contro il Tottenham, compresa la finale di Champions League che i due club hanno disputato nel 2019. Ultima vittoria degli Spurs contro i Reds, il 4-1 del 22 ottobre 2017.

DIRETTA TOTTENHAM LIVERPOOL IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Liverpool sarà garantita naturalmente sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per la trasmissione in Italia delle partite della Premier League inglese. In aggiunta alla classica diretta televisiva, ricordiamo la possibilità di usufruire anche della diretta streaming video, che sarà garantita tramite sito o applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM LIVERPOOL

Le probabili formazioni della sfida tra Tottenham e Liverpool al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. I padroni di casa allenati da José Mourinho scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Lloris; Aurier, Dier, Alderweireld, Reguilon; Hojbjerg, Sissoko; Lucas Moura, Alli, Son; Kane. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Jurgen Klopp con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Williams, Robertson; Thiago, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Tottenham Liverpool: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 3.20 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.20 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.45 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

