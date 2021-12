Diretta Tottenham Liverpool/ Streaming video tv: Conte riceve Klopp (Premier League)

DIRETTA TOTTENHAM LIVERPOOL: ANTONIO CONTE RICEVE JURGEN KLOPP

Tottenham Liverpool, in diretta domenica 19 dicembre alle ore 17:30 dal Tottenham Hotspur Stadium di Londra, sarà valevole per la diciottesima giornata di Premier League inglese. In casa Tottenham, la cura Antonio Conte, sembra stia dando i suoi frutti. Gli Spurs infatti sono in piena lotta per il quarto posto, il quale consentirebbe l’accesso alla Uefa Champions League della prossima stagione. Il club londinese, dopo aver messo da parte le difficoltà causate dal Covid, con un vero e proprio focolaio generatosi tra le proprie fila, può ora concentrarsi sui prossimi impegni.

Il Liverpool è all’inseguimento della capolista Manchester City. La squadra di Jurgen Klopp, dopo un avvio con il freno a mano tirato, ha inanellato una serie di vittorie portandosi a ridosso del primo posto. I Reds lottano infatti per la conquista del campionato, con l’eventuale vittoria che permetterebbe al Liverpool di conseguire il ventesimo titolo nazionale. In ambito europeo, i Reds dopo aver affrontato il Milan nella fase a gironi della Uefa Champions League, agli ottavi di finale si troveranno di fronte all’Inter. Nell’ultimo precedente tra Tottenham e Liverpool, disputato lo scorso gennaio, i Reds si sono imposti sugli Spurs, con il risultato di 1-3.

TOTTENHAM LIVERPOOL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI PREMIER LEAGUE

La diretta tv di Tottenham Liverpool di Premier League sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. La gara sarà disponibile per gli abbonati, i quali potranno assistere al match sintonizzandosi sul canale Sky Sport Football. Ovviamente sarà possibile seguirla anche in diretta streaming video tramite l’applicazione dedicata Sky Go. E’ necessario disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TOTTENHAM LIVERPOOL

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Tottenham Liverpool, le quali scenderanno in campo per affrontarsi nella gara valevole per la diciottesima giornata di Premier League. Il tecnico degli Spurs, Antonio Conte, dovrebbe schierare i suoi uomini con il suo modulo marchio di fabbrica, il 3-5-2. Ecco la probabile formazione titolare del Tottenham: Lloris; Sanchez, Dier, Davies; Doherty, Ndombele, Hojbjerg, Winks, Emerson; Son, Kane.

In casa Liverpool, l’allenatore Jurgen Klopp, dovrebbe rispondere con il suo classico 4-3-3. In attacco dovrebbe affidarsi alla rapidità di Salah e Mané, con Diogo Jota a completare il reparto. In mediana Fabinho, supportato dalla qualità di Thiago Alcantara. Ecco la probabile formazione titolare del Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Jota, Manè.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Tottenham Liverpool di Premier League, proposte dall’agenzia Snai. I favori dei pronostici non sono dalla parte degli Spurs, con la vittoria del Tottenham, abbinata al segno 1, che è quotata 4.75. Sembra difficile anche un risultato di parità, con il segno X proposto a 4.25. Il successo del Liverpool, associato al segno 1, è quotato 1.65.

