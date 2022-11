Diretta/ Tottenham Liverpool streaming video tv: Conte sfida Klopp

DIRETTA TOTTENHAM LIVERPOOL: GRANDE EQUILIBRIO!

Tottenham Liverpool, in diretta domenica 6 novembre 2022 alle ore 17.30 presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra, sarà una sfida valida per la quindicesima giornata di Premier League 2022-2023. Sfida importantissima tra due squadre che ambiscono a recitare un ruolo da protagonista nella lotta per il titolo.

Diretta/ Marsiglia Tottenham (risultato finale 1-2): gli Spurs vanno agli ottavi!

Il Tottenham è al terzo posto con 26 punti in tredici giornate, frutto di otto vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Dopo due sconfitte di fila, gli Spurs di Antonio Conte nell’ultimo turno hanno vinto in rimonta per 2-3 sul Bournemouth. Il Liverpool, invece, ha deluso sin qui: 16 punti in 12 gare, frutto di quattro vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. La formazione di Klopp è reduce da due sconfitte di fila, l’ultima per 1-2 contro il Leeds.

Diretta/ Liverpool Napoli (risultato finale 2-0): gli azzurri passano come primi

TOTTENHAM LIVERPOOL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Liverpool sarà trasmessa su Sky Sport: tutti gli appassionati avranno dunque la possibilità di accendere il loro televisore e assistere al match. In alternativa potranno dotarsi di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e attivare il servizio di diretta streaming video offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM LIVERPOOL

Conte e Klopp alle prese con gli ultimi dubbi della vigilia, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Tottenham Liverpool. Partiamo dalla formazione di casa, in campo con il 3-5-2: Lloris, Sanchez, Lenglet, Davies, Emerson Royal, Bissouma, Dier, Hojbjerg, Sessegnon, Kane, Son. Passiamo adesso agli ospiti, in campo con il 4-3-3: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson, Elliott, Fabinho, Thiago, Salah, Firmino, Nunez.

DIRETTA/ Liverpool Napoli Primavera (risultato finale 5-0): figuraccia per i campani

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Tottenham Liverpool vedono favorita la formazione ospite. Prendiamo come riferimento i numeri dell’agenzia Eurobet per l’1-X-2: la vittoria degli Spurs è a 2,95, il pareggio è quotato 3,70, mentre il successo dei Reds è a 2,20. SI profila una gara ricca di reti: Over 2,5 a 1,60 e Under 2,5 a 2,20. Simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,52 e 2,35.











© RIPRODUZIONE RISERVATA