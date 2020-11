Diretta/ Tottenham Ludogorets (Europa League) streaming video e tv. Spurs lanciatissimi

Tottenham Ludogorets, in diretta dal Tottenham Hotspur Stadium di Londra, in programma giovedì 26 novembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Gli Spurs arrivano lanciatissimi all’appuntamento dopo le soddisfazioni ottenute in Premier League, l’ultimo 2-0 al Manchester City di Guardiola ha confermato che la formazione di Mourinho può puntare a un titolo nazionale rincorso dagli anni Sessanta. In Europa League però la sorprendente sconfitta di Anversa ha tenuto tutto in bilico, col Tottenham a quota 6 punti nel girone assieme ai belgi e agli austriaci del LASK Linz. Chi è fuori dai giochi è il Ludogorets, 3 sconfitte su 3 per i bulgari che all’andata hanno perso 1-3 contro gli Spurs. Almeno in campionato il Ludogorets si è ritagliato una soddisfazione staccandosi in testa a +2 sulla Lokomotiv Plovdiv, ma finora la squadra non è stata all’altezza dell’impegno europeo e il Tottenham proverà ad approfittarne per ribadire il suo ruolo da favorita del raggruppamento, pur mantenendo il campionato come priorità.

DIRETTA TOTTENHAM LUDOGORETS IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SFIDA DI EUROPA LEAGUE

Ricordiamo che la diretta tv di Tottenham Ludogorets sarà un’esclusiva dei canali sportivi di Sky, che detiene infatti i diritti per le partite di Europa League. Di conseguenza, gli abbonati potranno avvalersi, oltre alla diretta televisiva, anche del servizio di diretta streaming video per seguire il match tramite sito o app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM LUDOGORETS

Le probabili formazioni di Tottenham Ludogorets, sfida che andrà in scena presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico José Mourinho con un 4-2-3-1: Hart; Aurier, Sanchez, Dier, Davies; Winks, Sissoko; Bale, Lo Celso, Lucas; Vinicius. Gli ospiti guidati in panchina da Stanislav Genchev schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Iliev; Cicinho, Verdon, Terziev, Nedyalkov; Anicet, Badji, Santana; Tekpetey, Keseru, Manu.

PRONOSTICO E QUOTE

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Tottenham Ludogorets secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa londinesi partono nettamente favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1.10, mentre poi si sale a quota 9.50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 26.00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione bulgara.



