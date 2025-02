Diretta Tottenham Manchester City (risultato 0-0): si comincia!

Inizia la diretta Tottenham Manchester City, una partita che mette a confronto due squadre il cui campionato è al di sotto delle aspettative. Va comunque detto che il Manchester City ha comunque 11 punti più del Tottenham, che si trova a ben 10 lunghezze dalla possibile qualificazione in Conference League e appunto 11 punti dalla Champions: annata davvero difficile per gli Spurs, ancora di più – fatte le debite proporzioni – per i Citizens che restano in corsa solo in FA Cup e in estate avranno il Mondiale per Club. Intanto però Pep Guardiola ha già perso 14 partite in stagione: non gli era mai successo nel corso della carriera.

Una di queste sconfitte ha portato all’eliminazione dalla Coppa di Lega, già al quarto turno, proprio contro il Tottenham: a Londra decisivi i gol di Timo Werner e Pape Matar Sarr nei primi 25 minuti, nel recupero del primo tempo Matheus Nunes aveva accorciato le distanze ma la rimonta non era arrivata. Adesso vedremo chi riuscirà a prendersi la vittoria in Premier League, se vittoria sarà: possiamo finalmente metterci comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco per una partita tra due big in affanno e del tutto scontente di come stanno andando le cose, parola al campo perché la diretta Tottenham Manchester City prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Tottenham Manchester City streaming video e tv, come seguirla

Per seguire la diretta Tottenham Manchester City sarà necessario che gli appassionati e tutti gli interessati siano in possesso di un abbonamento ai servizi di Sky Sport, sarà quindi possibile sintonizzarsi sul canale Sky Sport Arena, o in alternativa collegarsi alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv.

Tottenham Manchester City, in palio punti importanti per la classifica

La diretta Tottenham Manchester City andrà in scena alle 20.30 e vede in campo sono due squadre tra le migliori e più importanti d’Inghilterra ma che stanno vivendo due stagioni molto difficili rispetto alle aspettative e due situazioni quasi opposte di classifica, i padroni di casa hanno avuto difficoltà lungo tutta la stagione, occupano il dodicesimo posto in classifica con 33 punti e ormai hanno come unico obiettivo l’Europa League, avendo perso 4-0 in Carabao Cup contro il Liverpool e 2-1 in FA Cup con l’Aston Villa.

Gli ospiti pur essendo una delle squadre migliori in Europa quest’anno hanno vissuto mesi di grande difficoltà con tante sconfitte che li hanno fatti scendere in classifica, dal primo fino al quarto posto, che ora occupano, con 44 punti, l’obiettivo oltre alla possibile vittoria della FA Cup è ottenere il miglior piazzamento possibile in Premier League essendo stato sconfitto in 3-0 dal Real Madrid in Champions Leaugue

Formazioni Tottenham Manchester City, probabili formazioni

Per l’importante partita del Tottenham Hotspur Stadium i padroni di casa potrebbero essere messi in campo da Ange Postecoglu con un 4-3-3 con Vicario in porta, al rientro dall’infortunio, Spence, Danso, Gray e Udogie in difesa, Kulusevski, Bentancur e Bergvall in mezzo al campo, tridente d’attacco formato da Johnson e Son sulle fasce e Tel come riferimento centrale. Gli ospiti invece saranno schierati da Pep Guardiola con il solito 4-2-3-1 con Ederson tra i pali, Lewis e Gvardiol esterni bassi con Kushanov e Aké difensori centrali a completare il reparto, De Bruyne e Nico Gonzalez in mediana, trequarti formata da Savinho e Doku sulle fasce, Foden in posizione centrale in supporto di Marmoush

Scommessa Tottenham Manchester City, quote e pronostico

La diretta Tottenham Manchester City è una sfida sulla carta difficile da pronostica e ostica per entrambe visto che a scontrarsi sono due squadre ricche di talenti e ben allenate, la situazione della squadra di casa però fa pendere l’ago della bilancia in favore degli ospiti che avendo ripreso almeno in parte un ottimo stato di forma sono una squadra migliore sotto ogni punto di vista. Secondo i bookmakers, in particolare bet365, il favorito è il Manchester City come evidenzia la quota della vittoria pari a 1.95, la vittoria del Tottenham ha una quota di 3.40 mentre il pareggio è quotato a 4.00