Diretta Tottenham Manchester City/ Streaming video tv: sfida delicata per Mourinho

Tottenham Manchester City, diretta dall’arbitro Mike Dean, domenica 2 febbraio 2020 alle ore 17.30 presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata della Premier League inglese. L’ultima vittoria interna contro il Norwich è stata un’importante boccata d’ossigeno per la classifica degli Spurs, che restano appaiati al quinto posto col Manchester United, appena riagganciato, ma ancora a -6 dal Chelsea e dalla zona Champions. Servirà un acuto contro un Manchester City reduce dal successo di Sheffield e da 5 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 6 sfide di campionato. Un ruolino di marcia che non è stato sufficiente alla squadra di Guardiola per avvicinare il Liverpool che resta a 16 punti di distanza, praticamente irraggiungibile in vetta, ma il City secondo è ora a +3 sul Leicester terzo. All’andata pareggio 2-2 all’Etihad Stadium tra le due compagini. Nella scorsa stagione il City ha vinto di misura in casa del Tottenham con un gol di Mahrez, gli Spurs non vincono invece in casa il confronto con i Citizens dal 2 ottobre 2016, 2-0 il risultato finale con reti messe a segno da un autogol di Kolarov e Dele Alli.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Tottenham Manchester City, domenica 2 febbraio 2020 alle ore 17.30 presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra, sfida valevole per la venticinquesima giornata della Premier League inglese. Il Tottenham allenato da Mourinho dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Tanganga; Lo Celso, Dier, Alli; Lamela, Moura, Son. Il Manchester City guidato in panchina da Guardiola sarà chiamato a rispondere con un 4-3-3 così disposto sul rettangolo verde: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Aguero, Sterling.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Tottenham e Manchester City, l'agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 5.75, mentre l'eventuale quota per il pareggio viene proposta a 4.50 e la quota per l'affermazione esterna viene fissata a 1.50. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l'over 2.5 viene proposto a una quota di 1.45 mentre l'under 2.5 viene offerto a una quota di 2.75.



