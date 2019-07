Diretta Tottenham Manchester United/ Streaming video Sportititalia: derby nella ICC!

Tottenham Manchester United si gioca alle ore 13:30 italiane di giovedì 25 luglio, presso l’Hongkou Stadium di Shanghai: è una delle partite valide per la International Champions Cup 2019, l’interessantissimo torneo estivo di calcio che ci sta tenendo compagnia in questo mese e che vede la presenza di quattro squadre italiane. Proprio due di loro sono state le avversarie di queste due inglesi: la Juventus ha perso contro il Tottenham al termine di una partita rocambolesca e decisa da un gol di Harry Kane segnato da metà campo, mentre l’Inter ha tenuto testa al Manchester United fino a 14 minuti dal termine, cadendo alla fine per effetto di una rete segnata dal giovane Mason Greenwood. Sarà una bella sfida, tra la finalista dell’ultima Champions League e una squadra che sta provando a tornare grande dopo qualche stagione di appannamento; andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco di Shanghai, leggendo le probabili formazioni mentre aspettiamo con trepidazione la diretta di Tottenham Manchester United.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Manchester United sarà trasmessa, come tutte le partite di International Champions Cup 2019, su Sportitalia: oggi trovate questa emittente soltanto sulla televisione tradizionale al numero 60, ma ci sarà comunque l’alternativa fornita dal sito www.sportitalia.com sul quale potrete seguire la gara anche in diretta streaming video, naturalmente dopo esservi dotati di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM MANCHESTER UNITED

Tottenham Manchester United è un antipasto della Premier League, pertanto entrambi gli allenatori potrebbero presentarsi con le formazioni titolari: Mauricio Pochettino potrebbe scegliere Gazzaniga tra i pali con una difesa con Foyth e Georgiou esterni mentre la coppia centrale può essere formata da Aldereweireld e Vertonghen. A centrocampo potremmo vedere Eriksen in una posizione da mediano – già occupata in passato – con Moussa Sissoko al suo fianco, davanti dunque il trio delle meraviglie con Lucas Moura, Dele Alli o Lamela e Son Heung-Min a fare compagnia a Harry Kane. Il Manchester United si dispone con il 4-2-3-1: in porta De Gea, davanti a lui Lindelof insieme a Phil Jones e due esterni che potrebbero essere ancora Wan-Bissaka e Shaw. Fred, Pogba, Matic e McTominay sono in competizione per i due posti nella zona nevralgica del campo, Greenwood e Andreas Pereira potrebbero essere titolari nel quartetto offensivo che potrebbe essere completato da Rashford e Martial, oppure da Lingard.

QUOTE E PRONOSTICO

Tottenham Manchester United è stata quotata anche dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui gli Spurs sono favoriti per un’incollatura: valore di 2,50 volte la somma giocata per il segno 1 che identifica la loro vittoria, mentre il segno 2 da giocare per il successo dei Red Devils vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,55 volte quanto messo sul piatto. Il segno X regola come sempre l’eventualità del pareggio, e in questo caso la vincita sarebbe pari a 3,40 volte la puntata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA