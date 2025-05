DIRETTA TOTTENHAM MANCHESTER UNITED (RISULTATO 0-0): VIA ALLA FINALE!

Ci avviciniamo alla diretta Tottenham Manchester United che sarà valevole per la finale di Europa League, ma prima di immergerci nel clima da stadio facciamo un breve recap su quelle che sono le statistIche delle due squadre. In questo modo avremmo il quadro della situaizone più chiara oltre alla possibile favorita per la vittoria finale. Iniziamo dunque dai red devils, squadra che da settembre fino alla finale ha sempre portato a casa partite con minimo due gol a referto. Non sorprende dunque vedere la difesa essere battuta almeno 1,5 volte di media nel corso dei novanta minuti. Mentre invece l’attacco è quello che ha portato il Man U fino a questo punto: 1,9 reti il che è la seconda miglior squadra della competizione.

Chi è la prima? Il Tottenham, con 2 reti segnate ogni giornata europea e solo 0,8 reti concesse nello stesso campione. Quindi saranno loro la squadra da battere, ma attenzione perché molto probabilmente la partita andrà oltre i tempi regolamentari visto che in Premier le due formazioni hanno semrpe pareggiato nelle due volte che si sono incontrate. Ma bando alle ciance abbiamo una finale da commentare live nel prossimo aggiornamento, la diretta di Tottenham Manchester United comincia adesso! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Tottenham Manchester United, dove vedere la partita

La diretta Tottenham Manchester United si giocherà all’Estadio de San Mamés di Bilbao e sarà trasmessa in televisione dal canale 251 di Sky e in chiaro su TV8 ma trasmessa anche su cellulare e computer in diretta streaming video con SkyGo e NowTv.

Diretta Tottenham Manchester United, spurs e red devils vogliono riscattare la stagione

Alle 21.00 si terrà la diretta Tottenham Manchester United, la finale della Europa League, la seconda competizione continentale più importante, la partita vedrà il derby inglese tra due grandi squadre che però in questa stagione hanno vissuto parecchie difficoltà, gli spurs sono al 17° posto in Premier League ma nelle altre competizioni, soprattutto questa, hanno messo in mostra tutta la qualità presente nella loro rosa.

Simile situazione è quella dei red devils che quest’anno hanno vissuto un cambio di tecnico e hanno disputato la peggiore stagione della storia del club che li ha portati al 16° posto in Premier League, in Europa hanno rischiato più volte di essere eliminati salvo poi ribaltare sempre la situazione e arrivare fino alla finale.

Tottenham Manchester United, probabili formazioni

A scendere in campo nella diretta Tottenham Manchester United saranno sicuramente le migliori formazioni che i due tecnici avranno a disposizione per provare a vincere un trofeo importante in una stagione molto complicata, Ange Postecoglu sceglierà il suo 4-3-3 con Vicario in porta, Udogie, Van de Ven, Romero e Pedro Porro in difesa, Bentancur, Sarr e Bissouma a centrocampo, Richarlison, Solanke e Johnson in attacco con Son pronto a subentrare. Ruben Amorim invece schiererà un 3-4-2-1 con Onana tra i pali, Yoro, De Ligt e Maguire come tre difensori, Mazraoui e Dorgu sulle fasce con Casemiro e Ugarte in mezzo al campo, Hojlund unica punta supportato da Diallo e Bruno Fernandes alle sue spalle.

Diretta Tottenham Manchester United, quote e pronostico finale

Essendo una finale la diretta Tottenham Manchester United non può avere una facile interpretazione né una delle due squadre nettamente favorita sull’altra, questo si vede anche su Sisal dove le quote dei possibili risultati sono molto vicine tra loro, la vittoria degli spurs ad esempio è data a 2.90 poco più della vittoria dei red devils che invece è pagata 2.40, uguale è la distanza che la separa dal pareggio che invece è fissato a 3.40.

Il motivo dietro a questi risultati è certamente la qualità enorme che la rosa del Manchester United può disporre, la volontà di riscattare la stagione e di portare a casa un trofeo che manca da più di vent’anni però potrebbe spingere il Tottenham alla vittoria.