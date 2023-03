DIRETTA TOTTENHAM MILAN/ Video streaming tv: precedenti amari per i rossoneri

DIRETTA TOTTENHAM MILAN: I TESTA A TESTA

I precedenti che ci introducono alla diretta di Tottenham Milan sono in totale 5. Due di questi giocati a Londra, e quando i rossoneri sono andati nella capitale inglese per sfidare gli Spurs non sono mai riusciti a vincere. Ricordiamo gli ottavi di Champions League nella stagione 2010-2011, quando il Milan aveva perso in casa nella partita di andata per poi venire eliminato a White Hart Lane, in una partita che era terminata senza reti; l’altro incrocio invece è parecchio più datato e infatti bisogna tornare alla semifinale di Coppa Uefa 1971-1972.

In casa, il Tottenham aveva ribaltato l’iniziale vantaggio del Milan firmato da Romeo Benetti grazie alla doppietta di Steve Perryman, che aveva segnato un gol per tempo; poi si era qualificato in virtù del pareggio maturato a San Siro, quando Alan Mullery aveva spinto gli Spurs al 7’ minuto ed era stato inutile il rigore di Gianni Rivera al 67’. In generale i precedenti di Tottenham Milan sono comunque a favore della squadra inglese, che ha vinto due volte a fronte dell’unico successo rossonero maturato ovviamente lo scorso 14 febbraio, nell’andata degli ottavi della Champions League in corso. Come finirà questa sera lo scopriremo tra poco… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TOTTENHAM MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Milan non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: questa infatti è la partita che per questa settimana di Champions League è stata selezionata da Amazon Prime, che ne fornisce una per ogni turno di questa competizione. La visione di Tottenham Milan dunque sarà esclusivamente in diretta streaming video; per accedere alle immagini dovrete essere abbonati al servizio e dotarvi come di consueto di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

TOTTENHAM MILAN: IMPRESA ROSSONERA?

Tottenham Milan sarà diretta dall’arbitro francese Clément Turpin: squadre in campo alle ore 21:00 di mercoledì 8 marzo, al Tottenham Hotspur Stadium si gioca per il ritorno degli ottavi di Champions League 2022-2023 e il Milan sente davvero vicina l’impresa di qualificarsi ai quarti del torneo dopo 11 anni. A San Siro è finita 1-0: i rossoneri dunque partono con un vantaggio non indifferente che è quello di poter anche pareggiare per qualificarsi, anche se chiaramente Stefano Pioli non potrà impostare una partita sullo stretto piano difensivo perché in questo caso rischierebbe molto.

Il Tottenham di Antonio Conte è una squadra che quest’anno è ondivaga: ha vinto il girone di Champions League rischiando addirittura di doversi accontentare dell’Europa League, poi in Premier League sta avanzando tra un sussulto e l’altro ma per il momento l’ingresso nelle prime quattro della classifica rimane difficile, dunque procedere in questa manifestazione sarebbe tutto di guadagnato dopo essere stati eliminati anche dalla FA Cup. Staremo a vedere, per il momento possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM MILAN

Come sempre Conte si affida a un 3-4-2-1 per affrontare la diretta Tottenham Milan: rispetto al ko del Molineux in campionato dovrebbe tornare titolare Eric Dier in difesa, pronto a fare reparto con Cristian Romero e Lenglet a protezione di Forster, visto l’infortunio di Lloris. Sulle corsie di centrocampo conferma per Perisic a destra, sull’altro versante dovremmo vedere Emerson Royal; in mezzo al campo Skipp e Hojbjerg partono favoriti sulla concorrenza, eventualmente da valutare Pape Matar Sarr. Kulusevski e Son Heung-Min saranno i trequartisti a supporto di Kane, Richarlison e Danjuma possono essere le mosse a sorpresa.

Nel Milan si sta svuotando l’infermeria, il che è sempre un buon segnale; modulo speculare per Pioli che agirà con Kalulu, Thiaw e Tomori davanti al portiere Maignan finalmente rientrato, poi due esterni che dovrebbero essere Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra, ovviamente nel settore nevralgico avremo la coppia formata da Bennacer e Tonali. Rispetto alla sconfitta di Firenze tornano titolari sia Brahim Diaz che Rafael Leao sulla trequarti, dunque sarà panchina soprattutto per De Ketelaere; in avanti invece vedremo Giroud, che di derby londinesi in questa città ne ha giocati parecchi con due maglie diverse…

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Tottenham Milan possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,92 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,60 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 3,90 volte la quota messa sul tavolo.











