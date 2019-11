Diretta Tottenham Olympiacos/ Streaming video tv: Mourinho torna in Champions League

Tottenham Olympiacos, che sarà diretta dall’arbitro bulgaro Georgi Kabakov, va in scena alle ore 21:00 di martedì 26 novembre: siamo nella quinta giornata del gruppo B di Champions League 2019-2020, e c’è grande attesa per il ritorno europeo di José Mourinho. Lo Special One, che ha sostituito l’esonerato Mauricio Pochettino (il cambio è stato deciso per il pessimo piazzamento in Premier League), ha aperto bene la sua avventura sulla terza panchina inglese andando a vincere sul campo del West Ham, e adesso prova a blindare la qualificazione agli ottavi: dovrà battere i greci (già eliminati, ma possono andare in Europa League) oppure sperare nel Bayern, che superando la Stella Rossa sancirà comunque la qualificazione inglese. Mourinho naturalmente è uno dei motivi di interesse di una partita che anche come temi tecnici conta il giusto, considerata la situazione nel girone ormai in fase di definizione. Intanto, mentre aspettiamo la diretta di Tottenham Olympiacos, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Olympiacos è un’esclusiva riservata agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno eventualmente riferirsi ai canali Sky Sport presenti sul pacchetto calcio; e naturalmente sarà come sempre disponibile il servizio fornito dall’applicazione Sky Go che permetterà di seguire la partita di Champions League anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM OLYMPIACOS

José Mourinho ha per il momento confermato il 4-2-3-1 (che è anche il suo modulo di riferimento) e affronta Tottenham Olympiacos con la stessa chiave: rispetto a sabato, in difesa potrebbe tornare titolare Danny Rose pronto a prendere il posto di Ben Davies a sinistra, con Aurier sulla corsia destra e la coppia Davinson Sanchez-Alderweireld a protezione di Gazzaniga. In mezzo potrebbero giocare ancora una volta Winks ed Eric Dier, ma naturalmente attenzione a Lo Celso (più di Moussa Sissoko); Eriksen cerca una maglia sulla trequarti ma dovrà strapparla a Dele Alli o Lucas Moura, conferma per Son Heung-Min così come per Harry Kane. L’Olympiacos sarà in campo con il 4-3-3: José Sà tra i pali, Ruben Semedo e Meriah a formare il tandem centrale con Elabdellaoui e Tsimikas che saranno i terzini. Mady Camara comanda il centrocampo, con Bouchalakis e Guilherme favoriti per prendere posto sulle mezzali; Valbuena, veterano della squadra, potrebbe andare ad agire come esterno destro del tridente soffiando la maglia a Randjelovic, Daniel Podence appare invece confermato e così anche Miguel Angel Guerrero, che sarà la prima punta della squadra greca.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono gli Spurs i chiari favoriti nel pronostico di Tottenham Olympiacos, come ci dicono le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: valore di 1,30 posto sul segno 1 che identifica il successo casalingo, per contro l’ipotesi del trionfo esterno dei greci vi farebbe guadagnare una somma pari a 10,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 5,50 volte quanto avrete investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA