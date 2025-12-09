Champions League, Diretta Tottenham Slavia Praga, streaming video tv: gli ospiti cercano di entrare nel gruppone per i playoff (9 dicembre 2025)

DIRETTA TOTTENHAM SLAVIA PRAGA (RISULTATO FINALE 3-0): TRIPLICE FISCHIO

Il Tottenham chiude la partita sul 3-0 contro lo Slavia Praga, legittimando una ripresa in pieno controllo e trovando il colpo finale dagli undici metri: Xavi Simons mantiene il sangue freddo, angola perfettamente il rigore e batte Stanek nonostante il portiere tocchi il pallone. Gli ospiti provano a reagire ma Zafeiris, ben servito in area, manca il bersaglio di pochissimo con un mancino che sfiora il palo.

Intanto lo Slavia cambia qualcosa con l’ingresso di Mbodji al posto di Sanyang, mentre gli Spurs sfiorano il poker con Tel, che si apre il varco palla al piede ma viene chiuso all’ultimo da un difensore. Nel mezzo qualche protesta ceca per un presunto tocco di mano di Davies, ignorato dall’arbitro. Gli ultimi minuti scorrono senza scossoni, certificando il dominio del Tottenham.. (Agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TOTTENHAM SLAVIA PRAGA (RISULTATO LIVE 2-0): RADDOPPIO

Il Tottenham riparte nella ripresa forte del 2-0 e prova subito a gestire il ritmo di questa diretta, mentre lo Slavia tenta di rientrare in partita con un guizzo di Doudera: controllo in area e tiro verso il palo sinistro, una conclusione che sembrava pericolosa ma che termina larga di poco.

Il sollievo di Vicario dura un attimo, perché il guardalinee alza comunque la bandierina: fuorigioco di Chytil e azione annullata. Gli Spurs rispondono con Gray, che cerca spazio al limite ma il suo tiro viene murato dalla difesa, mantenendo saldamente il doppio vantaggio nei primi minuti del secondo tempo. (Agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TOTTENHAM SLAVIA PRAGA (RISULTATO LIVE 1-0): INTERVALLO

Il Tottenham conduce 1-0 sullo Slavia Praga grazie all’autogol di Zima in questa diretta, che nel tentativo di respingere un corner finisce per deviare il pallone alle spalle del proprio portiere. Gli Spurs, sbloccato il risultato, provano a controllare il ritmo e a consolidare il vantaggio, anche se la successiva punizione messa in mezzo viene letta senza difficoltà dalla difesa ceca.

Lo Slavia però non rinuncia a farsi vedere: Ogbu rimedia un’ammonizione per un intervento in ritardo, mentre Doudera prova a creare scompiglio con un cross immediatamente neutralizzato. La chance più pericolosa per gli ospiti arriva con Sanyang, bravissimo a coordinarsi dal limite e a piazzare un destro preciso verso l’angolino basso; serve un intervento reattivo di Vicario, che si allunga e con un guizzo evita il pareggio. (Agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TOTTENHAM SLAVIA PRAGA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Tottenham Slavia Praga resta sullo 0-0 dopo un avvio già ricco di spunti in questa diretta, con i londinesi subito pericolosi: Kudus si libera in area e costringe Stanek a un grande intervento sull’angolino, poi dalla bandierina prova a creare ulteriore caos ma il portiere ceco esce coi pugni. Gli Spurs insistono e sfiorano ancora il vantaggio con Richarlison, fermato da un’altra parata sicura.

Il più intraprendente è Provod: prima spara largo dal limite, poi trova il tempo per una conclusione più precisa che chiama il portiere inglese a intervenire sul palo di destra. L’intensità porta anche ai primi cartellini: Chaloupek viene ammonito per un intervento in ritardo, seguito poco dopo da Van de Ven, punito da Bastien per un tackle troppo irruento. L’ultimo squillo è di Xavi Simons, che prova a rifinire in area ma il passaggio non trova compagni e l’azione sfuma. (Agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TOTTENHAM SLAVIA PRAGA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prima volta in Champions League, ma non è in realtà una sfida inedita quella che ci attende nella diretta Tottenham Slavia Praga: abbiamo infatti quattro precedenti in Coppa Uefa, curiosamente tutti racchiusi nello spazio di un anno e mezzo. Inglesi e cechi si affrontarono per la prima volta nel primo turno del 2006-2007, in anni nei quali il tabellone principale della Coppa Uefa cominciava con un turno ad eliminazione diretta: doppia vittoria per 1-0 del Tottenham nel settembre 2006 e furono così gli Spurs ad andare ai gironi.

Nella successiva edizione 2007-2008 invece Tottenham e Slavia Praga si affrontarono ai sedicesimi di finale, quindi nel febbraio 2008: gli inglesi espugnarono Praga per 1-2 nella partita d’andata, poi al Tottenham fu sufficiente un pareggio casalingo per 1-1 al ritorno a Londra per completare l’opera. Questa volta invece la sfida sarà valida per la massima competizione europea: quasi diciotto anni più tardi, che cosa ci potrà dire la diretta Tottenham Slavia Praga? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA TOTTENHAM SLAVIA PRAGA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Tottenham Slavia Praga, potrete farlo solamente tramite abbonamento a Sky. Stesso discorso con la diretta streaming sull’applicazione di Sky Go.

TOTTENHAM SLAVIA PRAGA, SI GIOCA A LONDRA

Punti importanti in palio a Londra per la sesta giornata della fase campionato di Champions League. La diretta Tottenham Slavia Praga, in programma martedì 9 dicembre 2025 alle ore 21:00, potrebbe significare molto per il cammino europeo delle due squadre.

Il Tottenham è 16esimo in classifica dunque non è ancora propriamente in una zona tranquilla nemmeno per i playoff. Inoltre in campo europeo è reduce dalla sconfitta per 5-3 contro il Paris Saint Germain che ha inevitabilmente rallentato la corsa.

Lo Slavia Praga vive una situazione di classifica ancora più complicata con 3 punti rispetto agli 8 degli Spurs. I cechi non hanno ancora vinto in questa edizioni europea, ottenendo al massimo tre pareggi contro Bodo Glimt, Atalanta e Bilbao.

LE PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM SLAVIA PRAGA

Il Tottenham giocherà con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Vicario, difeso dal quartetto Pedro Porro, Romero, Danso e Udogie. In mediana Bentancur e Sarr con Johnson, Bergvall e Kudus alle spalle dell’unica punta Kolo Muani.

Risponde lo Slavia Praga con l’assetto tattico 3-4-3. In porta Stanek, protetto da Moses, Zima e Chaloupek. Agiranno da esterni Doudera e Modji con Sadilek e Zafeiris a centrocampo. In attacco Provod, Chory e Sanyang.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TOTTENHAM SLAVIA PRAGA

Favorito il Tottenham a 1.42 contro lo Slavia Praga quotato a 6.50 con il pareggio a 4.90. Gol e No Gol rispettivamente a 2.00 e 1.75.