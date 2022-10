DIRETTA TOTTENHAM SPORTING LISBONA/ Video streaming tv: all’andata l’unico precedente

DIRETTA TOTTENHAM SPORTING LISBONA: IL TESTA A TESTA

Passiamo ai precedenti per quanto riguarda la diretta di Tottenham Sporting Lisbona. Le due squadre si sono affrontate per la prima volta nella loro storia però proprio in questa stagione. Parliamo della gara d’andata del 13 settembre scorso, una partita disputata al José Alvalade di Lisbona. La gara in questione terminò col risultato finale di 2-0 a fine di un match molto combattuto. Basti pensare che al novantesimo il match era ancora sul pari a reti inviolate. A sbloccarla ci pensò Paulinho servito dentro da Pedro Goncalves al minuto 90.

Siglava il raddoppio poi Arthur Gomes entrato un minuto prima, al 92esimo, al posto di Edwards. In quell’occasione fu determinante ancora Paulinho autore dell’assist. Da raccontare c’è anche una gara amichevole disputata il 25 luglio del 2010 per l’International Champions Cup e terminata col risultato finale di 2-2. Sicuramente ci aspetta anche oggi un match tra due squadre preparate e molto tecniche. (Matteo Fantozzi)

TOTTENHAM SPORTING LISBONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ajax Liverpool sarà fornita dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento per questa partita della quinta giornata nei gironi di Champions League sarà dunque riservato in esclusiva agli abbonati, che potranno utilizzare il loro decoder o, in alternativa, il servizio di diretta streaming video. Quest’ultimo non comporta costi aggiuntivi: per assistere al match basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, che è inclusa nel pacchetto per i clienti ed è installabile su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

INGLESI SUPER FAVORITI!

Tottenham Sporting Lisbona, diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie e in programma alle ore 21.00 di mercoledì 26 ottobre 2022 presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra, sarà una sfida in programma per la quinta giornata del gruppo D di Champions League 2022-2023. Un vero e proprio scontro diretto in quello che è il girone più equilibrato della competizione.

Tottenham e Sporting Lisbona hanno rispettivamente 7 e 6 punti. A quota 6 punti troviamo anche il Marsiglia, mentre l’Eintracht Francoforte è a quota 4. Gli Spurs di Antonio Conte arrivano a questo appuntamento dal pirotecnico 3-2 contro la compagine tedesca, mentre i portoghesi sono stati sconfitti 0-2 dal Marsiglia.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM SPORTING LISBONA

I due allenatori sono alle prese con i soliti dubbi, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Tottenham Sporting Lisbona. Partiamo dagli Spurs, con Conte intenzionato a proporre il 3-4-3: Lloris, Romero, Dier, Lenglet, Emerson Royal, Hojbjerg, Bentancur, Perisic, Lucas Moura, Kane, Son. Passiamo adesso ai lusitani, in campo con il 3-4-3: Israel, Goncalo Inacio, Coates, Reis, Porro, Ugarte, Morita, Santos, Trincao, Edwards, Pedro Goncalves.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Il Tottenham è nettamente favorito sullo Sporting Lisbona secondo i bookmakers. Andiamo a scoporire le quote per le scommesse grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria del Tottenham è a 1,43, il pareggio è a 4,70, mentre il successo dello Sporting Lisbona paga 7,15 volte la posta. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol del match: Under 2,5 a 2,20 e Over 2,5 a 1,60. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,80 e 1,90.

