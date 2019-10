Diretta Tottenham Stella Rossa/ Streaming video tv, a Londra per la Champions League

Tottenham Stella Rossa, partita che verrà diretta dall’arbitro italiano Marco Guida, va in scena alle ore 21:00 di martedì 22 ottobre: a Londra, nella terza giornata del gruppo B per la Champions League 2019-2020, gli Spurs in crisi di risultati vanno a caccia di una vittoria che manca da ormai un mese, in una stagione che si sta complicando parecchio. Qualcuno ricorda giustamente che l’anno scorso la squadra poi finalista aveva esordito in Europa perdendo entrambe le partite; vero, ma il passo in campionato era diverso e soprattutto l’umiliazione subita dal Bayern Monaco (2-7 in casa) non può passare inosservata. Servirà allora rialzare immediatamente la testa, contro una Stella Rossa che certamente è inferiore ma che nell’ultima giornata di Champions League ha saputo rimontare in maniera vincente l’Olympiacos (sfruttando la superiorità numerica) e dunque in questo momento si trova al secondo posto nel girone, con tutte le possibilità di qualificarsi agli ottavi. Aspettando la diretta di Tottenham Stella Rossa, facciamo un breve percorso all’interno delle scelte dei due allenatori, valutando in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Stella Rossa verrà trasmessa in esclusiva per gli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare: l’appuntamento è sul canale Sky Sport 257 (numero corrispondente) naturalmente disponibile anche in alta definizione. In assenza di un televisore i clienti Sky potranno seguire questa partita di Champions League anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM STELLA ROSSA

Senza più troppe certezze, Mauricio Pochettino potrebbe affrontare Tottenham Stella Rossa tornando a schierare la difesa a quattro: si abbassano Aurier e Danny Rose, fuori un centrale (probabilmente Vertonghen, con la conferma di Alderweireld e Davinson Sanchez) e un centrocampo nel quale Ndombélé potrebbe fare coppia con Moussa Sissoko o Winks. A questo punto ci sarebbe una linea di trequarti nella quale Lucas Moura, Dele Alli e Lamela sarebbero in competizione per due maglie; quasi certo del posto Son Heung-Min, così come Kane da centravanti. Vladan Milojevic dovrebbe confermare il 4-2-3-1 che ha vinto tre settimane fa: Stella Rossa dunque in campo con Gobeljic e Rodic da terzini, Degenek e Milunovic a fare la coppia centrale di difesa e Borjan tra i pali. In mediana Canas e Jovancic vanno verso un’altra maglia anche se Vulic si gioca sicuramente un posto; davanti a loro capitan Marko Marin sarà il trequartista di riferimento, Mateo Garcia e Van La Parra dovrebbero agire come esterni mentre Boakye potrebbe tornare titolare in luogo di Tomané.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Tottenham Stella Rossa le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai indicano negli Spurs i favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 1,30 volte la somma messa sul piatto, dunque un vantaggio netto considerato che l’eventualità del successo esterno, regolata dal segno 2, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 10,00 volte quanto puntato. Il pareggio, ipotesi per la quale dovrete scommettere sul segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 5,50 volte la somma giocata.



