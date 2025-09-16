Analisi della diretta Tottenham Villarreal, presentazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale

DIRETTA TOTTENHAM VILLARREAL (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Tottenham Villarreal comincia: non ci sono precedenti per questa sfida, si tratta di un’assoluta prima volta e questo vale anche per quanto riguarda i due allenatori, perché Thomas Frank e Marcelino non si sono mai incrociati. A proposito: la carriera di Frank, scelto come successore di Ange Postecoglu nel Tottenham, è iniziata in Danimarca con due anni e mezzo al Brondby ma è stato con il Brentford che il danese è riuscito a farsi notare dagli Spurs. Due terzi posti nel Championship e finalmente la promozione nel 2021 in Premier League: prima volta nella storia, contando anche la First Division mancava da 74 anni.

Negli anni seguenti Frank ha condotto questo club a un nono e un decimo posto, grandi risultati per questa squadra che gli sono appunto valsi la chiamata del Tottenham; pronti via, il danese ha rischiato di mettere in bacheca la Supercoppa Europea, e dunque si approccia con grande fiducia alla nuova Champions League. Scopriremo presto cosa riuscirà a fare una squadra che va a caccia di riscatto, intanto mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo dove la diretta Tottenham Villarreal sta per aprirsi! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Tottenham Villarreal streaming video, dove seguire la partita

Dalle 21.00 chi è interessato potrà seguire la diretta Tottenham Villarreal che come tutte le gare della competizione sarà mandata in onda solo sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le coppe europee, in particolare il match sarà trasmesso su Sky Sport Max, Sky Sport (canale 254) e Sky Sport Arena per la Diretta Gol, oltre che in streaming su SkyGo e NowTv.

Tottenham Villarreal, esordio per i vincitori dell’Europa League

Dopo diversi anni tornano in Champions League due squadre storiche che si sfideranno nella prima giornata della League Phase nella diretta Tottenham Villareal che gli permetterà di vedere se possono essere al livello della massima competizione Uefa, gli spurs sono i vincitori dell’ultima Europa League e in questa estate hanno vissuto una piccola rivoluzione partita dal cambio di tecnico, in Premier League c’è stato un buon inizio di stagione con 9 punti in quattro partite giocate l’ultima delle quali vinta 0-3 in casa del West Ham.

Anche per il submarino amarillo l’estate ha portato diverse novità con tanti nuovi giocatori da inserire in un sistema di gioco ormai collaudato da anni e ha sempre portato buoni risultati, arrivano alla partita dopo la prima sconfitta ne La Liga, un 2-0 in casa dell’Atletico Madrid che lascia la squadra andalusa con 7 punti.

Formazioni Tottenham Villarreal, probabili scelte dei tecnici

Nonostante il risultato non positivo in campionato Marcelino dovrebbe mantenere la stessa formazione anche per la diretta Tottenham Villarreal vista l’importanza della sfida e la voglia di partire con il piede giusto al ritorno nella competizione, Thomas Frank invece farà dei cambi e nel suo 4-3-3 saranno in campo Vicario in porta, Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Spence in difesa, Sarr, Palhinha e Bentancur a centrocampo mentre in attacco Kudus, Richarlison e Simmons. Per gli spagnoli invece il modulo scelto sarà il 4-4-2 con Luiz Junior come portiere, Mourino, Foyrh, Marin e Cardona i difensori, i centrocampisti saranno Moleiro, Parejo, Gueye e Buchanan, mentre Mikautadze e Pépé gli attaccanti.

Diretta Tottenham Villarreal, quote e possibile risultato finale

La diretta Tottenham Villarreal è una delle sfide più equilibrate di questa prima giornata europea ma nonostante questo una delle squadre parte coi favori del pronostico e come anche le quote di Sisal dimostrano questa è quella inglese la cui vittoria infatti verrà pagata 1.85, per quanto riguarda la vittoria degli spagnoli invece la quotazione è pari a 4.00 poco più alta dell’ultimo risultato possibile, il pareggio che invece è dato a 3.75. Entrambe le squadre hanno una particolare attenzione alla fase difensiva e per questo la sfida potrebbe non essere ricca di emozioni e occasioni da gol.