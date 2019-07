Diretta Tour de France 2019/ Streaming video e tv: orario e vincitore (1^ tappa)

Si accende oggi sabato 6 luglio il Tour de France 2019, con la prima tappa intorno alla città di Bruxelles. La Grande Departe, che pure non conta il campionissimo Chris Froome (ancora in via di recupero dal brutto incidente occorsogli al Giro del Delfinato 2019), quindi avrà luogo in Belgio ma presto la corsa, tra le più famose al mondo, si sposterà nei confini nazionali: qui saranno 21 tappe fino al grande arrivo a Parigi negli Champs Elysées che incoroneranno il vincitore di questa magnifica edizione. Prima però di guardare già alla Tour Eiffel si deve partire col piede giusto già in questa prima frazione di Bruxelles dove saranno le ruote veloci a comandare: ecco infatti una tappa piatta, lunga ben 194,5 km, al termine della quale verrà stilata la prima classifica e assegnata la prima maglia gialla, che quest’anno compie i 100 anni dalla sua nascita. Sarà quindi una frazione tutta da vivere e dove non mancherà certo il ricordo del Cannibale: il comitato organizzatore ha infatti fissato a Bruxelles la Grand Departe in onore del campionissimo Eddie Merckx che vede sue ben cinque edizioni del Tour de France.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (1^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2019 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, i canali di riferimento sono Rai Due e Rai Sport + HD. I collegamenti per la prima tappa Bruxelles avranno inizio già alle ore 11.55 sul canale tematico, ma naturalmente sarà al pomeriggio il cuore della giornata, con la cronaca a partire dalle ore 14.00 su Rai Due, incentrata sulla telecronaca di Francesco Pancani e Marco Saligari. Il Tour de France sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky: appuntamento oggi a partire dalle ore 11.55. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player e Sky Go. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2019, 1^ TAPPA: IL PERCORSO

Vediamo quindi subito quale sarà il percorso previsto quest’oggi per la prima tappa di Bruxelles per il Tour de France 2019. Innanzitutto va ricordato a tutti gli appassionati che la partenza ufficiale della frazione è stata fissata per le ore 12,00, mentre l’arrivo del vincitore al traguardo finale è stato previsto intorno alle ore 17,16, ma nulla toglie che si possa arrivare anche un poco prima. Come dicevamo, la prima tappa della Grande Boucle sarà impegnativa come lunghezza visti i 194.5 km previsti ma di fatto non presenterà grandi difficoltà essendo praticamente piatta. Saranno quindi le ruote velici a mettersi in mostra e non escludiamo che i big lascino il posto a qualche outsider, in attesa di mettere su la gamba giusta per affrontare le prossime tre settimane di competizione. Esaminando il tracciato va comunque messo il punto su due Gran premi della montagna, a dir il vero modesti (nulla a che vedere rispetto alle altre salite previste): la prima salita sarà di terza categoria e culminerà col Muro di Grammont, con un 1,2k km condotti a 7,8 di pendenza e di fila al 47 km ecco po il Gpm di 4^ categoria di Bosberg (1 km a 6,7% di pendenza). Superati questi primi muri non si saranno altre grandi sorprese altimetriche: segnaliamo però al km 125 il punto sprint di Le Bons Villers, appena entrati nel Brabant vallone. Da qui si farà ritorno al traguardo di Bruxelles dove verrà incoronato il vincitore della 1^ tappa del Tour de France 2019.



