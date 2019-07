Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai: orario e vincitore (19^ tappa)

Il Tour de France 2019 torna in diretta dalle Alpi francesi: anche oggi venerdi 26 luglio 2019 con la 19^ tappa da Saint Jean de Maurienne a Tignes quindi ci sarà davvero da faticare per tutti i protagonisti della Grande Boucle. Dopo quindi le asperità della frazione di ieri, dove la corsa gialla per ben tre volte ha superato quota 2000 m, sarà di nuovo il momento di stringere i denti: il traguardo di Parigi è sempre più vicino (è previsto solo domenica), ma solo i migliori riusciranno ad arrivarci scavalcando anche le Alpi. La 19^ tappa di oggi da Saint Jean de Maurienne a Tignes sarà poi davvero spettacolare: i nostri beniamini della Grande Boucle infatti affronteranno la vetta simbolo di questa edizione della corsa, ovvero la Col de l’Iseran. Un’ascesa davvero non per cuori deboli ma che di certo ci regalerà tanto spettacolo. Ricordiamo quindi subito a tutti gli appassionati che oggi il Tour de France 2019 sarà in diretta con la partenza ufficiale alle ore 13,55, mentre l’arrivo del vincitore al traguardo finale è previsto intorno alle ore 18,00.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (19^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2019 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi solamente Rai Due, dove la diciannovesima tappa Saint Jean de Maurienne a Tignes sarà trasmessa a partire dalle ore 14.00 subito sul canale generalista con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati Sky al numero 210 della piattaforma: appuntamento oggi a partire già dalle ore 13.35. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player e Sky Go. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2019: IL PERCORSO DELLA 19^ TAPPA

Come annunciato prima la 19^ tappa del Tour de France 2019, Non sarà certo affare per cuori deboli, tra gli appassionati come ovviamente tra i protagonisti in strada che pure avranno sulle gambe la frazione di ieri, altrettanto incredibilmente impegnativa. Andiamo però a vedere nel dettaglio che cosa ci aspetta, in questa frazione alpina, lunga in tutto 126,5 km. Come detto la partenza è fissata a Saint Jean de Maurienne e purtroppo non ci sarà da attendere molto per le prime salite: ecco che già al 25 km vi sarà il Gpm di terza categoria di Cote de Saint Andrè, da 3,1 km a 6,8%. Un ottimo muro per riscaldare le gambe in vista del Gpm di 2^ categoria al 38 km del Montèe d’Aussois, con 6.5 km da 6,2 %. Da qui poi la strada sarà solo inesorabilmente in salita: unico momento per tirare il fiato sarà dopo il Col de la Madeleine (3^ cat a 3,9 km a 5,6%) e il punto sprint di Bessan. Il vero spettacolo poi si riaccenderà nell’ultimo terzo del percorso della 19^ tappa del Tour de France: appuntamento al km 89 con la montagna simbolo della corsa, il Col de l’Iseran, Gran premio della montagna Hors Categorie, da 12,9 km a 7,5% di pendenza media. Scollinato (si fa per dire) sarà poi una tortuosa discesa verso la periferia di Tignes, ma le fatiche non saranno terminate. Al termine della prova ecco un arrivo praticamente in salita (solo gli ultimi 3 km saranno più o meno pianeggianti), con pure il Gpm di 1^ categoria del Monteè de Tignes, di 7.4 km al 7% di pendenza media. Sarà quindi una tappa da seguire con il fiato sospeso dunque perchè davvero questa edizione del Tour de France 20129 potrebbe decidersi proprio oggi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA