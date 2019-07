Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai: percorso e vincitore (17^ tappa)

Dopo la frazione quasi pianeggiante di ieri, ecco che il Tour de France 2019 torna in diretta oggi mercoledì 24 luglio con la 17^ tappa Pont du Gard-Gap che si annuncia appena più impegnativa per i protagonisti di questa emozionante edizione della Grande Boucle. Di certo oggi vi sarà meno spazio per le ruote veloci e anzi sarà la strategia e la tattica a farla da padrone: i big infatti non possono distrarsi in questa ultima settimana decisiva per le corsa, ma pure neanche disperdere troppe energie in vista delle ultime tappe veramente in salita, che ci porteranno fino agli Champs Elysees di Parigi. Intanto però la corsa ieri ha perso un nuovo protagonista come Jakob Fulgsang, che pure era nella top ten degli uomini classifica. Ricordiamo che il via ufficiale alle 17^ tappa Pont du Gard-Gap del Tour de France 2019 verrà dato alle ore 12,40, dopo un piccolo tratto di trasferimento: l’arrivo a traguardo del vincitore è invece atteso per le ore 17,40 circa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (17^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2019 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi solamente Rai Due, la diciassettesima tappa Pont du Gard-Gap sarà trasmessa a partire dalle ore 14.00 subito sul canale generalista con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati Sky al numero 210 della piattaforma: appuntamento oggi a partire già dalle ore 12,15. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player e Sky Go. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2019, 17^ TAPPA: IL PERCORSO

Come detto prima, sarà di certo una frazione più movimentata dopo quella di ieri, questa 17^ tappa da Pont du Gard e Gap, ma di certo non dobbiamo attenderci grandi vette (che saranno protagoniste nei prossimi giorni). In ogni caso non sarà certo una frazione da sottovalutare perchè la stanchezza si fa sentire nelle gambe di molti e le squadre dovranno fare attenzione a studiare una strategia ad hoc per perseguire i propri obbiettivi oggi. Il Tour de France 2019 quindi oggi torna in diretta dalla regione del Gard per terminare nel suo percorso odierno nelle Alte Alpi. Studiando l’altimetria del percorso di oggi va subito detto che la partenza sarà abbastanza agevole e non saranno da escludere fughe: si comincerà a salire infatti solo dopo i primi 50 km e dopo il punto sprint di Vaison La Romane, ecco che si staglia il primo Gpm di giornata di quarta categoria, la Cote de la Rochette du Buis, di 2.3 km a 6,2%. Un muro impegnativo quindi che porterà la corsa verso qualche saliscendi fino al secondo e ultimo Gran premio della Montagna, previsto al 191 km. Qui infatti si dovrà affrontare il Gpm 3^ categoria del Col de la Sentinelle (5,2 km a 5,4%): un ultimo ostacolo prima del traguardo in discesa di Gap, dopo 200 km totali percorsi.



