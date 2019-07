Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai: percorso e vincitore (21^ tappa)

Dopo quasi tre settimane di grandi emozioni, oggi domenica 28 luglio, il Tour de France 2019 torna in diretta per la 21^ e ultima tappa di questa incredibile edizione della Grande boucle, colma di colpi di scena. Ora è quindi il tempo dei festeggiamenti e delle celebrazioni, con alcuni nomi a sorpresa che certo non ci saremmo fatto aspettati anche solo a inizio di questa ultima parte della corsa. Per farlo si va a Parigi agli Champs Eyseès in una lunga passerella che oggi partirà da Rambouillet: 128 km in piano per chiudere degnamente questo Tour de France. L’attesa è molta ma il percorso non presenta punti di particolare interesse e come era già accaduto negli anni recenti verranno effettuati diversi giri intorno agli Champs Elyseès prima del traguardo finale. Da segnalare quindi a tutti gli appassionati che il via della 21^ tappa del Tour de France 2019 verrà dato oggi alle ore 16.10 mentre l’arrivo a traguardo è previsto intorno alle ore 21.20.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (21^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2019 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi solamente Rai Due, dove la ventunesima tappa Rambouillet Parigi sarà trasmessa a partire dalle ore 16.00 subito sul canale generalista con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati Sky al numero 210 della piattaforma: appuntamento oggi a partire già dalle ore 17.55. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player e Sky Go. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2019: IL PERCORSO

Come annunciato prima, non dovremmo attenderci grandi sorprese nella 21^ tappa del Tour de France 2019, in diretta oggi dai territori del Yveliense e di Parigi: sarà quindi una sorta di lunga passerella fino al trionfo degli Champs Elysèes, cosa per altro non così fuori luogo o innovativa. Esaminando comunque il percorso e l’altimetria, vediamo subito che il via sarà piuttosto tranquillo e che i due Gran Premi della montagna previsti dopo il 30^ km non dovrebbero impensierire nessuno. Il primo sarà infatti di quarta categoria al Cote de Saint Remy des Chevreuse, un piccolo muro da 1,3 km a 6,1% di pendenza: il secondo Gmp di giornata e ultimo di questa edizione della Grande Boucle sarà il Cote de Chateaufort, di 4^ categoria e posto al 38^ km dalla partenza di Rambouillet, con una salta da 900 m a 4,9%. Superati i Gpm ecco ancora alcuni saliscendi di poco rilievo fino al tratto pianeggiante che caratterizzerà il resto della tappa. Già dal 62^ km dei 128 previsti si entrare a Parigi e superati i Giardini del Luxembourg i corridori si impegneranno nel circuito degli Champs Elyseès per otto giri, fino al traguardo finale. Da segnalare però all settimo giro del circuito l’inserimento dell’ultimo punto sprint al km 89.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA