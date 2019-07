Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai: vincitore e orario 12^ tappa

La diretta Tour de France 2019 ci propone oggi, giovedì 18 luglio, l’attesissima dodicesima tappa Tolosa-Bagnères de Bigorre di 209,5 km. Da oggi si entra davvero nel vivo della Grande Boucle, perché il Tour de France 2019 finalmente raggiunge i Pirenei. Va detto che questa sarà la meno dura delle tre frazioni pirenaiche – le successive sabato e domenica, mentre domani ci sarà la cronometro di Pau -, tuttavia sarà un primo importante test per tutti i big, anche perché fino ad oggi l’unica vera tappa di montagna era stata quella a La Planche des Belles Filles, esattamente una settimana fa. Servirà andare forte in salita, ma anche osare ed avere fantasia, oltre che coraggio in discesa, perché quello di Bagnères de Bigorre può essere appunto definito come una sorta di “arrivo in discesa”. La giornata di ieri è già nel cassetto, da oggi il Tour de France 2019 entra definitivamente nella sua fase decisiva e ci saranno grandi emozioni tutte da vivere, da qui fino a Parigi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (12^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2019 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, i canali di riferimento saranno Rai Sport + e Rai Due, oggi la dodicesima tappa Tolosa-Bagnères de Bigorre sarà trasmessa a partire dalle ore 14.35 sul canale tematico e poi dalle ore 15.15 su Rai Due con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati Sky al numero 210 della piattaforma: appuntamento oggi a partire già dalle ore 11.20. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player e Sky Go. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

TOUR DE FRANCE 2019, 12^ TAPPA TOLOSA-BAGNERES DE BIGORRE: IL PERCORSO

In attesa della diretta Tour de France 2019, il percorso dell’odierna dodicesima tappa Tolosa-Bagnères de Bigorre merita naturalmente di essere analizzato con maggiore attenzione, dal momento che si tratta del primo giorno sui Pirenei. La partenza avrà luogo da Tolosa, già sede dell’arrivo di ieri, alle ore 11.50, anche in considerazione del chilometraggio oltre i 200 km. I primi 130 km saranno molto facili, quasi completamente pianeggianti ad eccezione del facile Gpm di quarta categoria della Côte de Montoulieu Saint Bernard al km 62,5, ascesa di 1,7 km al 5,2% di pendenza medio. Il discorso cambierà completamente dopo lo sprint intermedio di Bagnères de Luchon (km 130,5), località in cui il Tour de France 2019 farà il suo ingresso nei Pirenei. La prima salita sarà un nome mitico, il Col de Peyresourde, Gpm di prima categoria che sarà collocato al km 146 al termine di una salita di 13,2 km al 7%. Discesa e poi si tornerà a salire verso un altro Gpm di prima categoria, l’Hourquette d’Ancizan: saranno 9,9 km di salita al 7,5% di pendenza media, con scollinamento al km 179. A quel punto a dire il vero ne mancheranno ancora 30 all’arrivo di Bagnères de Bigorre e questo potrebbe essere un problema per chi volesse attaccare in salita: si potrebbe però farlo anche in discesa, che sarà davvero lunga anche se sempre più dolce man mano che ci si avvicinerà al traguardo. Sarà dunque un antipasto di Pirenei: basterà per scatenare l’appetito dei coraggiosi?



