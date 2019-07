Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai: vincitore e orario 9^ tappa

La diretta Tour de France 2019 vive oggi, domenica 14 luglio, una giornata che in Francia è sempre speciale. In occasione della festa nazionale ecco la nona tappa Saint Étienne-Brioude di 170,5 km, una frazione a dire il vero abbastanza interlocutoria. Non una tappa di alta montagna come quella vissuta giovedì verso La Planche des Belles Filles – dovremo aspettare ancora qualche giorno per raggiungere i Pirenei – e d’altronde nemmeno una frazione per velocisti, sarà però una tappa diversa pure da quella di ieri, che presentava una grande quantità di Gran Premi della Montagna. Il punto decisivo sarà senz’altro una salita a poco più di 10 km da Brioude, resta solo da capire se questa difficoltà sarà il trampolino di lancio per qualcuno già in fuga da lontano o se ci potranno essere attacchi anche dal gruppo, magari pure con qualche schermaglia fra i big del Tour de France 2019 per onorare questo 14 luglio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (9^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2019 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento saranno Rai Sport + e Rai Due, oggi la nona tappa Saint Étienne-Brioude sarà trasmessa a partire dalle ore 14.45 sul canale satellitare e poi dalle ore 15.15 su Rai Due con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati Sky al numero 210 della piattaforma: appuntamento oggi a partire già dalle ore 12.55. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player e Sky Go. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

TOUR DE FRANCE 2019, 9^ TAPPA SAINT ÉTIENNE-BRIOUDE: IL PERCORSO

In attesa della diretta Tour de France 2019, abbiamo già esaminato per sommi capi il percorso dell’odierna nona tappa Saint Étienne-Brioude, che però adesso dobbiamo analizzare per bene. La partenza avrà luogo da Saint Étienne, già sede dell’arrivo della frazione di ieri, alle ore 13.25. Ci saranno diversi saliscendi, ma meno di ieri: i Gpm saranno in totale tre. Il primo sarà il più impegnativo: si tratta del Mur d’Aurec sur Loire (km 36,5), che pur misurando solamente 3,2 km si merita di essere un Gran Premio della montagna di prima categoria grazie a una pendenza media dell’11% e con punte di pendenza massima addirittura fino al 19%. Saremo però lontanissimi dal traguardo, potrà esserci bagarre per chi vuole andare in fuga, ma non tra i big. Segnaliamo poi lo sprint intermedio che sarà collocato ad Arlanc al km 92, ecco poi la salita della Côte des Guillaumanches al km 106, ascesa di terza categoria che misura 7,8 km al 4,1% ed infine la Côte de Saint-Just di terza categoria al km 157,5 (3,6 km al 7,2%), che potrebbe naturalmente essere la più importante sia perché prevede il bonus con abbuoni sia perché sarà l’ultima prima dell’arrivo di Brioude, che disterà appena 13 km, la gran parte dei quali in discesa e pure con un ultimo piccolo strappo. La strada spianerà solamente negli ultimi 500 metri, dunque bisognerà stare attenti a questo finale decisamente complicato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA