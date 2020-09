Diretta Tour de France 2020/ Streaming video Rai: 13^ tappa con arrivo in salita

Giornata da non perdere oggi, venerdì 11 settembre, con la diretta Tour de France 2020: infatti la tredicesima tappa Chatel Guyon-Puy Mary Cantal di 191,5 km ci riserverà il terzo arrivo in salita di questa edizione della Grande Boucle, che dovrebbe essere più significativo per gli esiti finali del Tour de France 2020 rispetto ai due che abbiamo vissuto nella prima settimana. Si torna dunque ad affrontare una frazione classificabile come di alta montagna, dopo quelle sui Pirenei nello scorso weekend, ma stavolta con l’arrivo in salita a Puy Mary Cantal che potrebbe rendere questa 13^ tappa uno snodo fondamentale nell’economia dell’intero Tour de France. Sarà una giornata sul Massiccio Centrale, con un arrivo inedito perché mai la Grande Boucle era arrivata a Puy Mary Cantal, e ben 4400 metri di dislivello da superare (il massimo di questa edizione numero 107) lungo una tappa che infatti prevederà ben sette Gran Premi della Montagna: anche il chilometraggio è notevole, di conseguenza davvero la diretta Tour de France 2020 oggi sarà imperdibile, perché la tredicesima tappa promette di lasciare un segno profondo sul Giro di Francia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (13^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2020 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi Rai Due, la tredicesima tappa Chatel Guyon-Puy Mary Cantal sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana (preceduta da una anteprima dalle ore 13.00 su Rai Sport + HD), per garantire molte ore di trasmissione anche per la frazione odierna con la telecronaca di Francesco Pancani e Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2020: IL PERCORSO DELLA 13^ TAPPA

Dopo quanto abbiamo accennato in precedenza, ecco che in sede di presentazione della diretta Tour de France 2020 oggi è davvero doveroso presentare in maggiore dettaglio il percorso della tredicesima tappa Chatel Guyon-Puy Mary Cantal. La partenza sarà alle ore 12.05, abbastanza presto perché ci sarà tanto da pedalare e per di più quasi senza un metro di pianura. Dopo qualche saliscendi iniziale, già al km 36 avremo il primo Gpm di giornata, fra l’altro di prima categoria: si tratta del Col de Ceyssat, salita di 10,2 km al 6,1% di pendenza media. In seguito, la prima parte della tappa sarà caratterizzata anche dal Gpm di terza categoria del Col de Guéry (km 63,5, salita di 7,8 km al 5% medio) e da quello di seconda categoria della Montée de La Stèle (km 85,5, in questo caso 6,8 km di salita al 5,7% medio). Segnaliamo poi lo sprint intermedio, che oggi sarà posto in località Lanobre al km 111, poi ricomincerà la successione dei saliscendi e dei Gpm. Ne avremo due di terza categoria con la Côte de l’Estiade (km 130,5, salita di 3,7 km al 6,9% medio) e la Côte d’Anglards de Salers (km 157, ascesa di 3,5 km al 6,9% medio), infine il gran finale, dove certamente dovranno entrare in azione anche i big più attesi. Si comincerà dal Col de Neronne che – viene facile la battuta – dovrà incendiare la corsa perché saranno “soli” 3,8 km ma al 9,1% di pendenza media e tratti anche oltre il 10%, Gpm di seconda categoria al km 180,5 che sarà anche un Point Bonus con abbuoni di 8, 5 e 2 secondi per i primi tre, infine un tratto di falsopiano e una breve discesa ci porteranno ai piedi della salita finale verso l’arrivo di Puy Mary Cantal, Gpm di prima categoria con 5,4 km di salita all’8,1% medio, ma piuttosto facile nella sua prima metà e micidiale negli ultimi 3 km, sempre oltre l’11% e con punte di pendenza massima fino al 15%.



