Diretta Tour de France 2020/ Streaming video Rai: 15^ tappa durissima

Giorno fondamentale per la diretta Tour de France 2020: oggi è in programma la quindicesima tappa Lione-Grand Colombier di 174,5 km, che culminerà con un durissimo arrivo in salita. Oggi dunque l’edizione numero 107 della Grande Boucle, slittata a fine estate a causa del Covid, vivrà una delle sue giornate più importanti: dopo le grandissime emozioni di venerdì al Puy Mary, oggi sarà la volta della scalata verso il Grand Colombier, una salita impegnativa per le sue pendenze e soprattutto lunghissima. Insomma, se sulla carta venerdì poteva essere un’ascesa più adatta a Primoz Roglic (e così è davvero stato), questa volta non ci saranno scuse di nessun genere per Egan Bernal, che dovrà sfruttare al massimo le sue caratteristiche da scalatore puro. Attenzione naturalmente anche a Tadej Pogacar, che domenica scorsa aveva vinto sui Pirenei e oggi cercherà il bis nel giorno festivo per eccellenza. Da molti anni gli appassionati invocavano un arrivo del Tour de France in cima al Grand Colombier: desiderio finalmente esaudito, ora tocca ai corridori rendere davvero indimenticabile la giornata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (15^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2020 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi Rai Due, la quindicesima tappa Lione-Grand Colombier sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana (preceduta da una anteprima dalle ore 13.00 su Rai Sport + HD), per garantire molte ore di trasmissione anche per la frazione odierna con la telecronaca di Francesco Pancani e Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2020: PERCORSO 15^ TAPPA

Quando ci si appresta a vivere un tappone di alta montagna come quello che ci riserverà oggi la diretta Tour de France 2020, è naturalmente molto interessante andare a scoprire tutti i dettagli del percorso: ecco dunque la quindicesima tappa Lione-Grand Colombier “ai raggi X”. La partenza avrà luogo alle ore 12.50 da Lione, dove ieri era arrivata la frazione precedente: nessun trasferimento, questa è una buona notizia per i corridori, che però oggi avranno tantissimo da faticare. I primi 100 km a dire il vero saranno molto semplici: tanta pianura e al massimo qualche saliscendi, con lo sprint intermedio di Le Bouchage al km 58 come unico elemento significativo. Tuttavia, quando mancheranno 75 km al traguardo, si volterà pagina e cominceranno le salite: ecco innanzitutto la Montée de la Selle de Fromentel, un’ascesa di ben 11,1 km con pendenza media dell’8,1% e durissima nel suo tratto finale, costantemente oltre il 10% e con punte fino al 22% di pendenza massima. Scollinato il Gpm di prima categoria al km 111, ci sarà naturalmente la discesa e poi si tornerà immediatamente a salire di nuovo. La seconda ascesa di giornata sarà il Col de la Biche, altro Gpm di prima categoria che culminerà al km 129, al termine di una salita di 6,9 km all’8,9% di pendenza media e un paio di chilometri sempre oltre il 10% nel tratto centrale. Due salite lunghe e difficili, che già cominceranno a lasciare il segno: poco dopo il Gpm poi ci sarà ancora un breve strappo prima di cominciare la discesa vera e propria, seguita da un tratto in falsopiano per giungere a Culoz, dove comincerà l’ultima salita verso l’arrivo al Grand Colombier. In questo caso a fare impressione è soprattutto la lunghezza, perché saranno ben 17,4 km di ascesa al 7,1% medio (che è tanto per una salita così lunga) e punte di pendenza massima al 12% in un paio di occasioni. Sarà naturalmente un Gpm Hors catégorie, ma soprattutto un arrivo che potrebbe fare la storia del Tour de France 2020.



