Diretta Tour de France 2020/ Streaming video Rai 17^ tappa: sulla cima più alta

Oggi mercoledì 16 settembre potrebbe essere il giorno decisivo per la diretta Tour de France 2020, perché la diciassettesima tappa Grenoble-Meribel Col de la Loze di 170 km sarà il tappone per eccellenza dell’edizione numero 107 della Grande Boucle, con due salite difficilissime come quella al Col de la Madeleine e poi quella verso l’arrivo in cima al Col de la Loze, vetta più alta (Souvenir Henri Desgrange) del Tour de France 2020. Vivremo dunque la più classica delle giornate sulle Alpi, uno di quei giorni in cui tutto potrebbe succedere, perché una eventuale crisi potrebbe stravolgere per chiunque in pochi chilometri tutto quello che è stato costruito per due settimane e mezza. Chi sta bene dovrà osare, chi non dovesse essere in giornata dovrà invece pregare che tutto finisca al più presto. Sulla carta sarebbe stato il giorno perfetto per Egan Bernal, ma dopo quanto successo sul Grand Colombier domenica è chiaro che le gerarchie sono cambiate. Il più atteso potrebbe dunque essere Tadej Pogacar, che ha già più volte dimostrato di andare fortissimo anche sulle salite più impegnative, ma di certo anche Primoz Roglic non si tirerà indietro: d’altronde è in tappe come queste che si può fare la storia del ciclismo…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (17^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2020 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi Rai Due, la diciassettesima tappa Grenoble-Meribel Col de la Loze sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana (preceduta da una anteprima dalle ore 13.30 su Rai Sport + HD), per garantire molte ore di trasmissione anche per la frazione odierna con la telecronaca di Francesco Pancani e Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2020: PERCORSO 17^ TAPPA

Come abbiamo accennato, la diretta Tour de France 2020 oggi ci proporrà il suo tappone più atteso: non perdiamo allora altro tempo e passiamo subito ad esaminare nel dettaglio il percorso della diciassettesima tappa Grenoble-Meribel Col de la Loze. La partenza avrà luogo alle ore 12.30, perché il chilometraggio non è eccessivo (170 km), ma ci sarà davvero tanto da faticare. A dire il vero, i primi 90 km saranno pianeggianti o al massimo con qualche lieve saliscendi, dunque citiamo solo lo sprint intermedio collocato in località La Rochette al km 45,5. Tutto cambierà quando si arriverà a La Chambre, dove comincerà la lunghissima salita verso il Col de la Madeleine, il primo dei due Gpm Hors catégorie di oggi. In numeri, si tratta di 17,1 km di salita con pendenza media all’8,4%, per giungere fino a 2000 metri tondi tondi d’altitudine al km 107,5: se qualcuno dei big si muovesse già qui, la tappa potrebbe entrare nel mito. A seguire ecco una lunghissima discesa e il tratto di falsopiano per giungere ai piedi del Col de la Loze, cioè la salita che ci porterà fino all’arrivo passando per Meribel, il principale centro abitato collocato lungo l’ascesa di ben 21,5 km al 7,8% di pendenza media. Come già per la Madeleine, si tratta di salite lunghissime e pure con pendenze piuttosto impegnative, nel caso del Col de la Loze poi si arriva addirittura a 2304 metri d’altitudine, punto più alto del Tour de France 2020, inoltre gli ultimi 5 km sono i più duri in assoluto, quasi sempre oltre il 10% e con punte di pendenza massima al 24%. Per farla breve: l’intera storia di questo Tour de France potrebbe cambiare anche solo in 5 km.



