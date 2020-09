Diretta Tour de France 2020/ Streaming video Rai 19^ tappa: giorno tranquillo?

DIRETTA TOUR DE FRANCE: OGGI UNA TAPPA PER I VELOCISTI

Sempre più vicini al gran finale di Parigi, oggi la diretta Tour de France 2020 si dovrebbe concedere un giorno di relativa tranquillità con la diciannovesima tappa Bourg en Bresse-Champagnole di 166,5 km, una frazione adatta ai velocisti oppure alle fughe da lontano dopo le grandi fatiche degli ultimi giorni, con il durissimo arrivo in cima al Col de la Loze mercoledì e un’altra giornata molto difficile ieri verso La Roche sur Foron. Oggi dunque si tira il fiato verso la cronometro di domani a La Planche des Belles Filles che emetterà gli ultimi verdetti della Grande Boucle edizione numero 107. Se le squadre dei velocisti riusciranno a tenere compatta la corsa potremmo anche assistere a un arrivo allo sprint di gruppo a ranghi compatti, altrimenti i saliscendi (sia pure morbidi) disseminati lungo il percorso saranno il trampolino ideale per una fuga da lontano naturalmente di uomini di secondo piano, che potrebbero così giocarsi la gloria di giornata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (19^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2020 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi Rai Due, la diciannovesima tappa Bourg en Bresse-Champagnole sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana, per garantire molte ore di trasmissione anche per la frazione odierna con la telecronaca di Francesco Pancani e Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2020: PERCORSO 19^ TAPPA

Eccoci dunque adesso a un’analisi più dettagliata del percorso della diciannovesima tappa Bourg en Bresse-Champagnole, che caratterizzerà l’odierna diretta Tour de France 2020. La partenza avrà luogo alle ore 13.45, dal momento che il percorso sarà abbastanza breve e non troppo impegnativo, come abbiamo già segnalato. A volere essere pignoli, di pianura vera e propria ce ne sarà poca, ma fra i dolci saliscendi che la Grande Boucle affronterà oggi solo una breve salitella di 4,3 km al 4,7% di pendenza media è stata identificata come Gran Premio della Montagna, comunque di quarta categoria: si tratta della Côte de Chateau Chalon, al km 82. Tappa dunque da volata oppure da fuga da lontano, ma la differenza la faranno più le energie residue che l’altimetria: segnaliamo ancora che lo sprint intermedio sarà collocato oggi in località Mournans al km 117,5, poi si toccherà il punto più alto della corsa a Bief des Maisons (non valido come Gpm) avvicinandoci all’arrivo di Champagnole, con gli ultimi chilometri sostanzialmente pianeggianti. Se le squadre dei velocisti saranno riuscite a tenere compatta la corsa, sarà lo scenario ideale per uno sprint.



