Diretta Tour de France 2020/ Streaming video Rai 2, 20^ tappa: cronometro decisiva

Giorno decisivo per la diretta Tour de France 2020: oggi sabato 19 settembre ci attende la ventesima tappa cronometro Lure-La Planche des Belles Filles di 36,2 km, una durissima frazione a cronometro che emetterà tutti i verdetti ancora da stabilire per l’edizione numero 107 della Grande Boucle. Tappa decisamente intrigante dal punto di vista tecnico, perché l’arrivo in cima a La Planche des Belles Filles la rende ovviamente ben più dura di una cronometro normale, ma d’altro canto il tratto iniziale di pianura impedisce anche di parlare di una vera e propria cronoscalata: geniale intuizione da parte degli organizzatori, che hanno inserito nel disegno del Tour de France 2020 una sola prova contro il tempo e per di più particolare e certamente spettacolare, per godere delle ultime “vere” emozioni del Tour prima della passerella a Parigi. L’ultimo sabato è sempre giorno da non perdere: tutti dovranno fare i conti con le energie ormai al lumicino, in particolare dopo il durissimo arrivo in cima al Col de la Loze mercoledì e l’ultima tappa alpina giovedì verso La Roche sur Foron. Oggi è per quasi tutti l’ultimo “round” di una battaglia durata tre settimane: che cosa succederà verso La Planche des Belles Filles?

Per seguire il Tour de France 2020 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi Rai Due, la ventesima tappa cronometro Lure-La Planche des Belles Filles sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana, per garantire molte ore di trasmissione anche per la frazione odierna con la telecronaca di Francesco Pancani e Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

Merita davvero di essere analizzata più nel dettaglio il percorso della ventesima tappa cronometro Lure-La Planche des Belles Filles, che ci farà compagnia oggi nella diretta Tour de France 2020. Ne abbiamo già accennato: sarà una cronometro molto particolare, con caratteristiche completamente diverse fra la prima parte sostanzialmente pianeggiante e gli ultimi chilometri in salita verso l’arrivo a La Planche des Belles Filles, che infatti è classificato anche come Gran Premio della Montagna di prima categoria. La partenza avrà luogo da Lure e il primo corridore (cioè l’ultimo della classifica generale) prenderà il via alle ore 13.00, mentre dovremo aspettare all’incirca le 17.00 per le ultime partenze, quelle dei big. Il primo tratto completamente pianeggiante ci porterà al primo rilevamento cronometrico intermedio in località Le Raddon al km 14,5, poi ci sarà la lievissima salita del Col de la Chevestraye verso il secondo intermedio posto a Plancher les Mines al km 30,3, dove però saremo ormai ai piedi dell’ascesa conclusiva verso La Planche des Belles Filles, salita di 5,9 km all’8,5% di pendenza media e punte di pendenza massima fino al 20% proprio all’ultimo chilometro. Una cronometro davvero stuzzicante e con una posta in palio altissima: sarà un sabato da non perdere…



