Diretta Tour de France 2020/ Streaming video Rai 9^ tappa, ancora sui Pirenei!

La diretta Tour de France 2020 ci porterà oggi per il secondo giorno consecutivo sui Pirenei grazie alla nona tappa Pau-Laruns di 153 km, che ci riserverà dunque nuovamente tante salite. Va detto subito però che queste ascese saranno piuttosto lontane dal traguardo, con l’eccezione del Col de Marie Blanque, comunque durissimo negli ultimi 4 km: questa dunque è la classica tappa nella quale potrebbe succedere tutto o niente, perché fare la differenza da lontano (se qualcuno oserà muoversi prima del tratto finale del Marie Blanque) non è mai facile, soprattutto nel ciclismo del giorno d’oggi. Di certo la diretta del Tour de France 2020, slittato alla fine dell’estate, oggi si annuncia intrigante perché se qualcuno osasse ci potrebbe essere spettacolo fin da lontano, ma è anche doveroso avvertire che potrebbe pure succedere il contrario, con l’abbinata Hourcère-Soudet all’incirca a metà tappa e senza arrivo in salita, come d’altronde già ieri, a differenza delle due frazioni con arrivo a Orcières Merlette alla quarta tappa e a Mont Aigoual al termine della sesta frazione. Sicuramente le salite di oggi sono più difficili, ma riusciranno a fare selezione?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (9^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2020 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi Rai Due, la nona tappa Pau-Laruns sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana, per garantire molte ore di trasmissione anche per la frazione odierna con la telecronaca di Francesco Pancani e Marco Saligari – un primo collegamento sarà già dalle ore 13.30 su Rai Sport + HD. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2020: PERCORSO 9^ TAPPA

Presentando la diretta Tour de France 2020, lo abbiamo già accennato: oggi è uno di quei giorni nei quali il ciclismo ci può esaltare ma anche annoiare. Per capire il perché, naturalmente adesso esaminiamo in maggiore dettaglio il percorso della nona tappa Pau-Laruns, la seconda sui Pirenei. La partenza avrà luogo alle ore 12.35 da Pau, una delle località da sempre più frequentate dalla carovana del Tour de France. Quasi subito ci sarà un piccolo Gpm di quarta categoria, la Côte d’Artiguelouve al km 9,5, ma per circa 50 km ci sarà poco da segnalare, cioè fino a quando saremo ai piedi dell’inedito Col de la Hourcère, un Gpm di prima categoria molto duro, caratterizzato infatti da 11,1 km di salita all’8,8% di pendenza media e vari tratti anche oltre il 10%. Per di più, dopo lo scollinamento (km 69) ci sarà solo una brevissima discesa e poi si tornerà nuovamente a salire verso il Col de Soudet (km 78), altri 3,8 km all’8,5% di pendenza media. Il problema è che al secondo Gpm saremo appunto al km 78 e ne mancheranno ancora 75: chi attaccasse si prenderebbe un bel rischio, chi volesse gestire dovrebbe avere margine per rientrare, a meno che naturalmente qualcuno non vada in crisi. Dopo la discesa avremo un tratto interlocutorio con lo sprint intermedio di Arette al km 99 e l’agevole Gpm di terza categoria del Col d’Ichère al km 115,5, prima di affrontare l’ultima vera difficoltà di giornata. Parliamo del Col de Marie Blanque, Gpm di prima categoria con 7,7 km di salita all’8,6% di pendenza media, dolce nella prima parte ma durissimo negli ultimi 4 km, costantemente oltre il 10% e con punte anche al 13,6% nel penultimo chilometro. Qui necessariamente qualcosa dovrà succedere e non soltanto perché in cima ci sarà pure il Point Bonus con 8, 5 e 2 secondi di abbuono per i primi tre: la pendenza è micidiale e mancheranno 18 km all’arrivo di Laruns, tutti in discesa oppure in falsopiano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA