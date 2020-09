Diretta Tour de France 2020/ Streaming video Rai: si riparte con la 10^ tappa

La diretta Tour de France 2020 torna a farci compagnia oggi, martedì 8 settembre, con la decima tappa Le Chateau d’Oléron-Saint Martin de Ré di 168,5 km. Dopo il weekend sui Pirenei e il giorno di riposo, si riparte con una frazione sulla carta fra le più facili dell’intero percorso del Tour de France 2020, perché totalmente pianeggiante. Siamo però sull’Oceano Atlantico (tra l’altro con la particolarità di partenza e arrivo collocati entrambi su isole) e di conseguenza il vento potrebbe giocare qualche scherzetto, come Tadej Pogacar e altri hanno imparato fin troppo bene venerdì scorso. Attenzione dunque a questa possibile incognita, per il resto tuttavia dovrebbe essere una giornata interlocutoria e destinata verosimilmente a un arrivo allo sprint con il gruppo a ranghi compatti. Se però si dovessero creare le condizioni ideali per qualche ventaglio e qualche nome di spicco cadesse nella rete degli avversari, ecco che la carovana del Tour de France 2020 potrebbe ricordare questa giornata nel dipartimento della Charente Maritime molto più di quanto ci si aspetterebbe guardando l’altimetria…

DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (10^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2020 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi Rai Due, la decima tappa Le Chateau d'Oléron-Saint Martin de Ré sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana, per garantire molte ore di trasmissione anche per la frazione odierna con la telecronaca di Francesco Pancani e Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l'applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour.

PERCORSO 10^ TAPPA

Abbiamo già segnalato le incognite legate al vento, va però detto in tutta onestà che l’odierna decima tappa Le Chateau d’Oléron-Saint Martin de Ré non dovrebbe fornire molti altri spunti: infatti, presentando il percorso come sempre facciamo in vista della diretta Tour de France 2020, dobbiamo annotare che un’altimetria più piatta di quella di oggi è praticamente impossibile da trovare. Segnaliamo allora innanzitutto che la partenza avrà luogo da Le Chateau d’Oléron (sulla omonima isola di Oléron) alle ore 13.45, in considerazione del fatto che nemmeno il chilometraggio sarà particolarmente impegnativo, poi lungo tutto il percorso nemmeno la proverbiale fantasia dei francesi nello scovare Gpm anche in assenza di salite stavolta ha sortito effetti. Di conseguenza, ci resta da indicare lo sprint intermedio in località Chatelaillon Plage al km 129,5 e poi via velocissimi verso l’arrivo di Saint Martin de Ré (sull’Ile de Ré), dove ogni esito diverso da una volata di gruppo a ranghi compatti sarebbe una sorpresa. Vento permettendo, appunto…



