Diretta Tour de France 2020/ Streaming video Rai: una 12^ tappa insidiosa

La diretta Tour de France 2020 oggi sarà lunga e interessante: la dodicesima tappa Chauvigny-Sarran Corrèze di 218 km sarà infatti la più lunga di questa Grande Boucle slittata alla fine dell’estate (l’unica oltre i 200 km) e avrà anche un percorso interessante, non eccessivamente difficile ma certamente impegnativo. Dopo le ultime due tappe pianeggianti dunque da oggi si comincerà a cambiare registro, con una frazione che possiamo definire di media difficoltà in vista dell’arrivo in salita di domani. Oggi sarà un giorno perfetto per le fughe da lontano, vedremo poi se si dovessero creare le condizioni per far muovere anche qualche big della classifica generale: in quel caso l’interesse sarebbe doppio, altrimenti si lotterà “solo” per il successo di giornata, che andrà certamente a un corridore molto forte, perché su 218 km ci sarà ben poca pianura e dunque ci sarà tantissimo da faticare oggi sulle strade del Tour de France 2020, che entra definitivamente nella sua seconda metà del cammino da Nizza a Parigi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (12^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2020 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi Rai Due, la dodicesima tappa Chauvigny-Sarran Corrèze sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana (preceduta da una anteprima dalle ore 13.00 su Rai Sport + HD), per garantire molte ore di trasmissione anche per la frazione odierna con la telecronaca di Francesco Pancani e Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2020: PERCORSO 12^ TAPPA

Eccoci dunque al momento di esaminare più nel dettaglio il percorso della dodicesima tappa Chauvigny-Sarran Corrèze, che oggi 10 settembre ci terrà compagnia per una lunga e stuzzicante diretta Tour de France 2020. Considerato il chilometraggio, la partenza sarà già alle ore 12.00 e fin dai primi chilometri ci sarà qualche saliscendi, anche se inizialmente non molto impegnativi. La prima segnalazione dunque va fatta per lo sprint intermedio posto al km 51 in località Le Dorat, poi i saliscendi cominceranno a farsi più impegnativi e un paio saranno considerati come Gran Premio della Montagna, anche se di quarta categoria: si tratta della Côte de Saint Martin Terressus al km 104,5 e della Côte d’Eybouleuf, posta invece al km 121,5 del percorso. Nel finale, ecco due fatiche che possiamo considerare vere e proprie salite: prima la Côte de la Croix du Pey di terza categoria (km 177,5), infine il Suc au May, che potrebbe essere il punto decisivo della corsa, Gpm di seconda categoria posto al km 192,5 che sarà valido anche come Point Bonus che assegnerà abbuoni ai primi tre (saranno fuggitivi o potrebbe muoversi qualche nome di spicco?). Attenzione però anche agli ultimi chilometri verso l’arrivo di Sarran Corrèze, perché i saliscendi continueranno fin sul traguardo e gli ultimi 5 km saranno quasi tutti in salita, anche se non impegnativa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA