Diretta Tour de France 2021/ Classifica, streaming video Rai 2, 7^ tappa (2 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: LA TAPPA PIÙ LUNGA DI SEMPRE!

Il giorno più lungo: il Tour de France 2021 oggi, venerdì 2 luglio, ci proporrà la settima tappa Vierzon-Le Creusot di 249,1 km, che sarà la più lunga non solo di questa edizione del Tour de France ma addirittura da ben 21 anni a questa parte per la Grande Boucle. Una tappa al limite dei 250 km in effetti profuma di ciclismo di altri tempi, inoltre il chilometraggio non sarà l’unica difficoltà prevista oggi nella diretta Tour de France 2021, perché vi saranno diverse salite soprattutto nella seconda metà del percorso.

Nulla di particolarmente difficile, però ci sarà parecchio da faticare e l’occasione è ghiotta per i fuggitivi da lontano – in stile Marc Hirschi del 2020, per fare un esempio – e chissà, se si creasse una qualche situazione particolare, magari anche per gli uomini che puntano invece alla classifica generale del Tour de France 2021, anche se naturalmente in tal senso dopo la cronometro di mercoledì i prossimi giorni davvero importanti saranno i prossimi due sulle Alpi. Il dislivello complessivo sarà di circa 3000 metri e l’inedito Signal d’Uchon metterà in palio pure secondi di abbuono in cima a una salita impegnativa: lunga e insidiosa, la settima tappa del Tour de France 2021 promette dunque di tenere sempre altissima l’attenzione degli appassionati di ciclismo…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE 2021 (7^ TAPPA)

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2021, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la settima tappa Vierzon-Le Creusot sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.20 sul canale generalista della televisione di Stato italiana – dopo una anteprima su Rai Sport + HD – con la telecronaca di Andrea De Luca e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL TOUR DE FRANCE 2021 SU RAI PLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: PERCORSO 7^ TAPPA

La diretta Tour de France 2021 oggi dunque si annuncia a dir poco stuzzicante, considerata la lunghezza della frazione e diverse insidie disseminate lungo il tracciato. Andiamo allora senza indugio a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna settima tappa Vierzon-Le Creusot di 249,1 km, sulle strade di ben tre differenti dipartimenti. La partenza avrà luogo da Vierzon già alle ore 11.15, considerata naturalmente la lunghezza del chilometraggio. Nei primi 150 km ci sarà ben poco da dire: quasi tutta pianura o leggerissimi saliscendi, annotiamo solo lo sprint intermedio che sarà collocato in località Saint Benin d’Azy al km 115,4. Gli ultimi 100 km però saranno tosti, caratterizzati da ben cinque Gran Premi della Montagna: la Côte de Chateau Chinon di terza categoria al km 161,5; la Côte de Glux en Glenne di quarta categoria al km 178,2; la Côte de la Croix de la Liberation di terza categoria al km 213,8; soprattutto il Signal d’Uchon di seconda categoria (5,8 km al 5,6% di pendenza media) con scollinamento al km 231, che sarà anche un Point Bonus che assegnerà 8, 5 e 2 secondi d’abbuono ai primi tre; infine la Côte de la Gourloye di quarta categoria ma al km 241,2, dunque ad appena 8 km dall’arrivo di Le Creusot, che potrebbe dunque essere determinante per stabilire chi sarà il vincitore di questa lunghissima tappa del Tour de France 2021.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021: VAN DER POEL MAGLIA GIALLA E POGACAR…

Ieri la classifica del Tour de France 2021 non è cambiata. Finalmente una giornata tranquilla, senza inconvenienti oltre che pianeggiante: i big hanno tirato il fiato e in maglia gialla troviamo sempre Mathieu Van der Poel, con 8″ di vantaggio su Tadej Pogacar che è naturalmente il punto di riferimento tra coloro che hanno ambizioni di classifica generale in questo Tour de France 2021. Lo sloveno della UAE Team Emirates ha dato una straordinaria dimostrazione di forza nella cronometro di mercoledì ed è il punto di riferimento della corsa, la situazione che si è creata è molto favorevole a Pogacar ma potenzialmente anche rischiosa, perché tutti gli avversari sono staccati e dovranno attaccare – magari alleandosi fra loro – per ribaltare la situazione, dunque si annuncia un grande lavoro per la UAE Team Emirates, in particolare da domani. Oggi dovrebbe essere invece giorno da fughe, però se ci fosse occasione per qualche imboscata, potrebbe accendersi già il finale. Di certo ci sono diversi punti in palio per i GPM, dunque potrebbe passare in primo piano la lotta per la maglia a pois, che per ora è sulle spalle dell’olandese Ide Schelling della Bora-Hansgrohe.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021

1. Mathieu Van der Poel (Ola) in 20h09’17″

2. Tadej Pogacar (Slo) a 8″

3. Wout Van Aert (Bel) a 30″

4. Julian Alaphilippe (Fra) a 48″

5. Alexey Lutsenko (Kaz) a 1’21”

6. Pierre Latour (Fra) a 1’28”

7. Rigoberto Uran (Col) a 1’29”

8. Jonas Vingegaard (Dan) a 1’43”

9. Richard Carapaz (Ecu) a 1’44”

10. Primoz Roglic (Slo) a 1’48”



