Diretta Tour de France 2021/ Classifica, streaming video Rai 2^ tappa

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021 E CLASSIFICA: ARRIVO IN SALITA!

Altro giro, altre emozioni: il Tour de France 2021 oggi domenica 27 giugno ci proporrà la seconda tappa Perros Guirec-Mur de Bretagne di 183,5 km, che possiamo considerare come il secondo arrivo in salita consecutivo, anche un po’ più impegnativo rispetto a quello di ieri a Landerneau. Certo, nemmeno oggi saremo sulle Alpi oppure sui Pirenei, perché il Tour de France 2021 in questi suoi primi giorni resta in Bretagna, ma dobbiamo ripetere quanto avevamo già detto ieri: le insidie di queste prime frazioni della Grande Boucle sono numerose – ne abbiamo viste fin troppe ieri – e richiederanno la massima attenzione anche ai big che puntano alla vittoria finale fra tre settimane a Parigi.

Significativa è la scelta di collocare gli arrivi delle prime due tappe in cima a degli strappi: vita dura per i velocisti, ma emozioni garantite nella diretta Tour de France 2021 fin dai primissimi giorni. I nomi più attesi sono dunque quelli che vi avevamo elencato già ieri: i formidabili cacciatori di tappe presenti alla Grande Boucle – da Julian Alaphilippe a Wout Van Aert, da Mathieu Van der Poel a Peter Sagan – ma anche gli uomini di classifica, che non possono certo rimanere fermi in frazioni così insidiose, perché potrebbe già succedere qualcosa di significativo anche nella graduatoria di questo Tour de France 2021.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 2^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2021, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la seconda tappa Perros Guirec-Mur de Bretagne sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Andrea De Luca e il commento tecnico di Stefano Garzelli.

Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: PERCORSO 2^ TAPPA

La diretta Tour de France 2021 anche oggi dunque si annuncia scoppiettante, di conseguenza adesso andiamo a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna seconda tappa Perros Guirec-Mur de Bretagne di 183,5 km, sempre sulle insidiose strade della Bretagna. La partenza avrà luogo da Perros Guirec alle ore 13.20 e la prima parte del tracciato sarà pianeggiante, anche se bisognerà stare attenti di nuovo alla possibile variabile del vento.

Negli ultimi 110 km ci saranno però la bellezza di sei Gran Premi della Montagna: riprendendo quanto già detto ieri, nulla di particolarmente impegnativo perché si tratterà di quattro GPM di quarta categoria e due di terza, ma senza dubbio questi continui saliscendi faranno male a tanti. Questo soprattutto perché gli ultimi due saranno i più impegnativi, cioè il doppio passaggio sul Mur de Bretagne, salita di 2 km al 6,9% di pendenza media. Vi sarà infatti al km 168,2 un primo passaggio sulla linea del traguardo, che sarà per di più valido pure come Point Bonus che darà 8, 5 e 2 secondi di abbuono ai primi tre, favorendo dunque la bagarre già nella prima ascesa. La seconda poi sarà naturalmente quella dell’arrivo al Mur de Bretagne, che determinerà il vincitore di giornata e magari anche un cambiamento della maglia gialla: emozioni garantite!

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021: ALAPHILIPPE PRIMA MAGLIA GIALLA

In conseguenza della grande vittoria di ieri, Julian Alaphilippe comanda la classifica del Tour de France 2021 ed è la prima maglia gialla. Non cercate dunque in gruppo la maglia iridata, che sarà coperta dalla maglia gialla: Alaphilippe spera naturalmente che l’iride si veda pochissimo alla Grande Boucle, è già ricominciato il “tormentone” su ciò che il francese saprà fare in classifica gneerale. Le cadute di ieri però hanno già fatto tanta (troppa) selezione: Miguel Angel Lopez ad esempio ha già 1’59” di ritardo, così come Emanuel Buchmann, Steven Kruijswijk e Guillaume Martin. Richie Porte invece paga già 2’26” dal leader, Simon Yates è staccato di 3’27”, Alejandro Valverde, Daniel Martin, Tao Geoghegan Hart e Rafal Majka invece hanno già perso 5’43”, Patrick Konrad e Michael Woods sono a 8’59”, Chris Froome ha già perso 14’47”, mentre Marc Soler addirittura 24’48”. I presunti quattro capitani di Ineos – tanto per fare l’esempio più significativo – si sono già dimezzati, visti i ritardi di Porte e Geoghegan Hart. Un sorriso invece per Vincenzo Nibali, che è scampato alle cadute e ha pure retto bene un finale esplosivo: è nel gruppone a 18″ (8 + l’abbuono) da Alaphilippe.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021

1. Julian Alaphilippe (Fra) in 4h38’55”

2. Michael Matthews (Aus) a 12″

3. Primoz Roglic (Slo) a 14″

4. Jack Haig (Aus) a 18″

5. Wilco Kelderman (Ola) s.t.

6. Tadej Pogacar (Slo) s.t.

7. David Gaudu (Fra) s.t.

8. Sergio Andres Higuita (Col) s.t.

9. Bauke Mollema (Ola) s.t.

10. Geraint Thomas (Gbr) s.t.



